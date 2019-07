Mozione di sfiducia a Salvini rinviata | Borghi Pd furioso col M5s | ‘È questa la vostra

Lega-Russia - conferenza capigruppo dice no a discussione rapida della Mozione di sfiducia del Pd a Salvini : M5s vota con Lega - Fi e Fdi : Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno respinto la richiesta del Pd di discutere ad agosto la mozione di sfiducia presentata dai dem al vicepremier Matteo Salvini. Nella conferenza dei capigruppo, i rappresentanti dei due partiti di maggioranza e delle opposizioni di destra hanno detto no alla calendarizzazione nelle prossime settimane. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico, aveva annunciato durante ...

La Mozione di sfiducia contro Salvini sarà discussa dopo la pausa estiva : La maggioranza di governo, con l'aiuto di Forza Italia e FdI, ha detto no alla discussione in Aula alla Camera prima della pausa estiva della mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presentata dal Pd. È quanto viene riferito al termine della Conferenza dei capigruppo. La mozione non sarà dunque discussa la prossima settimana, come proposto dal Pd, ma se ne riparlerà a settembre. Giovedì, infatti, ...

**Lega : Pd - subito esame Mozione sfiducia Salvini - Capigruppo Camera dice no** : Roma, 30 (AdnKronos) – La Conferenza dei Capigruppo della Camera ha respinto la richiesta del Pd di discutere prima della pausa estiva e non nel calendario di settembre la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Una decisione “grave”, ha commentato il presidente dei deputati Dem, Graziano Delrio. Contrari M5S e Lega e Fi, quest’ultima perchè non favorevole in generale alle ...

Mozione Pd anti-Salvini - solo una volta un ministro sfiduciato in Parlamento : La Mozione di sfiducia depositata dal gruppo Pd al Senato nei confronti del ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, accusato di aver mentito nel caso...

Il PD “gioca” la Mozione di sfiducia - ma in passato è sempre stato un flop : Il Partito Democratico ha presentato una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Diversi, i motivi; nessuna, la probabilità di successo. Dunque, la mozione di sfiducia, continua a essere l'arma politica preferita del PD. E che, in estrema sintesi, significa cercare consensi attaccando l'avversario e non generando e alimentando risorse al proprio interno, connettendosi con un territorio da cui sono sempre più scrollati. Una ...

Pd in Senato deposita Mozione di sfiducia a Salvini. E Sgarbi sfiducia Toninelli : Come annunciato ieri dal capogruppo Andrea Marcucci, il Partito democratico ha presentato oggi in Senato la mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il documento e' firmato dai 52 Senatori dem e anche da Gregorio De Falco, ex del Movimento 5 stelle, e da Riccardo Nencini. "Appare di una gravita' assoluta la circostanza, confermata proprio dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri ...

Pd presenta Mozione di sfiducia contro Salvini. Zingaretti : "Nasconde qualcosa di inconfessabile" : mozione di sfiducia per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dopo che il leader del Carroccio ieri ha disertato l’aula di Palazzo Madama dove si discuteva del cosiddetto Russiagate, legato all’inchiesta sul leghista Gianluca Savoini, il deputato dem Enrico Borghi ha annunciato alla Camera la presentazione da parte del Pd di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Salvini, decisione presa "alla ...

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la Mozione solo contro il governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Pd presenta Mozione sfiducia a Salvini : 11.35 Il gruppo del Partito democratico ha presentato una mozione di sfiducia individuale a Matteo Salvini. Lo ha annunciato il deputato Enrico Borghi in aula nel corso dell'esame degli Odg al Dl sicurezza bis. "Chiedo di informare il presidente Fico che, per quanto ci riguarda, questa mozione ha una priorità di discussione assoluta rispetto agli altri argomenti in calendario -ha detto Borghi-."Chiediamo di convocare immediatamente la ...

Lega-Russia - Pd annuncia Mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Matteo Salvini - la risposta alla Mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a Maria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Pd : fondi russi - subito Mozione sfiducia : 18.43 "La posizione reticente del ministro Salvini è molto grave e incompatibile con il suo ruolo. Presenteremo una mozione di sfiducia contro un ministro che scappa dai suoi doveri". Lo annuncia il segretario Pd, Zingaretti. "Oggi Conte non ha detto nulla -aggiunge- anzi ha ammesso che da Salvini non ha avuto informazioni. Il ministro continua a offendere la Camera e si rifiuta di dare spiegazioni". Zingaretti ricorda poi che "mentre il ...