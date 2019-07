Moto2 | GP Repubblica Ceca 2019 | da Brno riparte la caccia allo scatenato Alex Marquez

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) E così, anche per la, si sono concluse le vacanze estive. La classe mediana del Motomondiale è pronta a tornare in pista e prepara armi e bagagli per l’appuntamento del Gran Premio della. Asi tornerà a fare sul serio in un campionato che, in queste prime nove gare, ci ha regalato davvero una altalena di emozioni. Dopo le prime quattro gare, infatti, Lorenzo Baldassarri sembrava pronto a volare verso il titolo. Il pilota marchigiano era stato in grado di vincere in ben tre occasioni e, con pieno merito, guardava tutti dall’alto verso il basso. Per sua, e nostra sfortuna, invece, questo idillio si è spezzato in men che non si dica. Il portacolori del team KFlexbox nel prosieguo della sua annata non ha saputo che raccogliere un quarto ed un settimo posto assieme a ben quattro cadute. Dalla vetta della graduatoria ora si trova addirittura in ...

MotorSportIT : #MotoGP #Moto2 #Moto3 #SkyMotori | Anteprima GP Repubblica Ceca 2019 | Info, orari, TV e statistiche… - PeppeMarino16 : #MotoGP #Moto2 #Moto3 #SkyMotori | Anteprima GP Repubblica Ceca 2019 | Info, orari, TV e statistiche… - SkyRacingTeam : ?? Tra ghiaccio e asfalto. Repubblica Ceca, una nazione sempre in pista. ?? Scopriamo le caratteristiche di uno dei t… -