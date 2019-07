«Morto il figlio ed erede di Bin Laden» | l' annuncio dell' Intelligence Usa

Gli Usa : «Hamza - figlio ed erede di Osama Bin Laden - è Morto» : Secondo fonti citate dalla Nbc, il figlio di Osama Bin Laden — erede designato alla guida di Al Qaeda — sarebbe morto. Non ci sarebbero dettagli su eventuali responsabilità statunitensi nella sua scomparsa

Motopesca italiano porta in salvo 50 migranti : “Lo facciamo per mio figlio - Morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...

Morto anche il secondo figlio dell'uomo che si è schiantato dopo aver assunto cocaina : Il piccolo Antonino non ce l’ha fatta. E’ Morto a Palermo, dove era ricoverato dal 12 luglio, Antonino Provenzano, 9 anni, che aveva perso il fratello di 13, Francesco, nell’incidente avvenuto il 12 luglio sull’A29, nei pressi di Alcamo, nel Trapanese: il padre, il trentaquattrenne Fabio Provenzano, che era alla guida e che pochi istanti prima dello schianto aveva postato un video su Fb, è tuttora ricoverato in ...

Trapani - si schianta con l’auto dopo aver postato un video su Facebook : Morto il figlio 13enne. L’uomo aveva assunto cocaina : È risultato positivo al test della cocaina Fabio Provenzano, l’uomo che nella tarda sera del 12 luglio era alla guida dell’auto che si è schiantata sulla A29 Palermo-Trapani. Nell’incidente è morto il figlio 13enne Francesco, mentre è ancora ricoverato in gravissime condizioni l’altro, Antonio, di 9 anni. Poco prima dello schianto aveva postato su Facebook un video che lo ritrae al volante e inquadra anche i due bambini. ...

Schianto in pieno centro : il papà è Morto sul colpo - grave il figlio : Dramma a Torino. Un terribile incidente in corso Galileo Ferraris è costato la vita a un uomo. Lo scontro tra due auto si è verificato questa mattina. Uno delle due persone alla guida dell’auto è morto mentre mentre il figlio è in condizioni serie al pronto soccorso C.T.O. Secondo una prima ricostruzione, le due auto – una Fiat 500 e un Suv Kia – sono entrate in collisione all’incrocio con via Vespucci. Non è ancora chiara la dinamica sulla ...

Morto Cristian Zanetti - imprenditore veneto stroncato da un infarto mentre era con la moglie e il figlio : Pina Francone Un arresto cardiaco ha strappato alla vita il 48enne, che ha accusato il malore mentre si trovava insieme alla moglie e al figlioletto Era in compagnia della moglie e del figlio piccolo, quando è stato colto da un malore che lo ha ucciso. L'imprenditore Cristian Zanetti, titolare da oltre vent'anni della Cizeta, ditta specializzata nel settore dell'impiantistica, è Morto stroncato da un infarto. L'arresto cardiaco e la ...

Trapani - carambola mortale in macchina per fare una diretta social : Morto il figlio 13enne : Sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare che venisse linciato dai parenti dell'ex moglie. La notte di venerdì scorso, Fabio Provenzano, fruttivendolo di Partinico 34enne con precedenti per droga, era alla guida della sua Bmw 320 lanciata ad alta velocità con i due figli a bordo: percorreva l'autostrada siciliana A 29 Palermo-Mazara Del Vallo. Per fare una diretta Facebook con il suo smartphone, da cui non si separava quasi mai quando ...

