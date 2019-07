Monza | sgominata banda dei rapinatori di sale da gioco e farmacie

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Paolo Grisorio Residenti tra Milano e Lodi, iagivano in Brianza ma anche nel centro di Milano con l’aiuto di un supporter esterno. Decisiva un'impronta digitale I Carabinieri dihanno individuato e arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale monzese tute le sette persone, italiane, che avevano commesso cinque rapine a mano armata ai danni dida. Le rapine erano state effettuate tra gennaio e febbraio 2019 in Brianza e nel milanese: a inizio anno, dopo il primo colpo compiuto in una sala slot machine di Bovisio Masciago, erano state avviate le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Desio, coordinate dalla Procura di. Decisiva per gli investigatori si è rivelata l’impronta digitale rinvenuta in un locale e lasciata da uno deiproprio al bancone, sulla cassa. Grazie a questa ...

