Monsanto e il suo glifosato mettono sotto pressione Bayer

Fonte : wired

(Di mercoledì 31 luglio 2019) TheAG company logo. (Photographer: Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg via Getty Images) Nuove preoccupazioni per il gigante del settore farmaceutico. A pesare, questa volta, sono i risultati economici riportanti nel secondo trimestre, che vedono l’utile netto in calo del 49,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un margine netto sceso del 31,2% a 926 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) prima delle voci speciali è aumentato 24,7% a 2,927 miliardi di euro. E nonostante le vendite siano aumentate, arrivando a quasi 11,5 miliardi di euro contro i 9,5 dello stesso periodo del 2018, il titolo ha perso oltre il 3,7% sulla Borsa di Francoforte. La compagnia ha quindi annunciato una revisione sugli obiettivi da raggiungere nel corso dell’intero anno, anche se conferma di puntare a mettere a segno 46 miliardi di vendite nel 2019. A ...

