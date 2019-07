Modena | azienda fallisce a Sassuolo e licenzia 54 lavoratori Sindaco leghista

Stretta sui trasporti speciali - il caso del trasformatore a Modena : “9 mesi di attesa e costi enormi per l’azienda” : Nove mesi di attesa e centinaia di migliaia di euro di costi aggiuntivi. L’impresa della ditta Tironi di Modena non è stata quella costruire uno dei più grandi trasformatori di energia elettrica mai realizzati in Italia, con una potenza di 300mva per 350 tonnellate di peso, ma di riuscire a consegnarlo. Una commessa da 2,5 milioni di euro, che rappresenta il 10% del fatturato annuale della società, rimasta ferma da marzo fino alla metà di luglio ...