Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “E se domani succede a me cosa fanno? Mi lasciano con la faccia acome hanno fatto con quel ragazzo? Bisogna che torniamo coi piedi per”. Insiste su questo punto Beatrice Bordino. Sull’indifferenza che azzera l’umanità e che fa. Parla di quello che le è successo domenica mattina intorno alle 11 alForlanini, zona est di. È affollato anche da tanti che, come lei, portano a spasso i cani, in una giornata d’estate. Calda. La sera prima “i sudamericani avevano fatto festa”, e le tracce sono evidenti. Distante un centinaio di metri vede un uomo a. “Era a faccia in giù, aveva una posizione del tutto innaturale. Vedo la gente che lo schiva, gli passa a due centimetri. Non sono né un’eroina – dice Beatrice, che di professione fa l’avvocato – ma una persona normale che vede uno che sta ...

fattoquotidiano : Milano, aggredita al parco per avere aiutato un ecuadoregno a terra. “Quello che fa paura è l’indifferenza” - lorepregliasco : Le spiegazioni non sono mai così semplici, ma l'area Nord di #Torino, dove si trova Barriera di Milano e dove si è… - Maria_Intermite : RT @rubio_chef: Sieg Heil Italian???? Apartheid! Leggetevi quanto fate schifo al cazzo -