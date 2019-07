Milan | visite mediche per l’attaccante Leao | entusiasmo in casa rossonera VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ilha piazzato un colpo importante per l’attacco, si tratta di Rafaelche sarà la spalla di Piatek, non si conclude così il calciomercato dei rossoneri, si pensa anche ad un assalto a Correa dell’Atletico Madrid con quest’ultimo impiegato nel ruolo di trequartista con Paqueta dunque mezzala, la soluzione stuzzica Giampaolo. Nel frattempo l’ex Lilla è arrivato in Italia per le, poi la firma del contratto per quello che si candida ad essere un grande protagonista della prossima stagione. Si tratta di un classe 1999 quindi ancora giovanissimo e con impressionanti margini di miglioramento ma ha già dimostrato di poter risultare da subito decisivo. In basso ildelle. #è arrivato alla clinica #LaMadonnina.in corso pic.twitter.com/bLUTCVjBqI — Spazio.it (@Spazio) July 31, ...

AntoVitiello : #Leão sempre più vicino al #Milan: domani sbarca in Italia per le visite mediche @MilanNewsit - AntoVitiello : Ecco Rafael #Leão a Malpensa, tra poco Casa Milan per gli ultimi dettagli, poi domani le visite mediche. Presto sar… - AntoVitiello : Tutto ok dopo l'incontro in sede tra #Milan e agenti di #Leão, per gli ultimi dettagli contrattuali, domani si proc… -