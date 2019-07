Milan | arriva anche Duarte | l’ex Serginho spiega caratteristiche del calciatore e

Calciomercato Milan - arriva Duarte : l’annuncio arriva dall’allenatore del Flamengo : “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match del Flamengo ed il tecnico in conferenza stampa ha poi confermato ...

Milano - arriva il nuovo regolamento per i monopattini elettrici : rischio multe fino a 99 euro : Nelle aree pedonali potranno viaggiare al massimo a 6 chilometri orari, che salgono a 20 nei percorsi ciclabili e nelle “zone 30“. Vietate le strade con la pavimentazione in sassi di fiume e le corsie preferenziali. La sosta sarà permessa solo negli stalli delle biciclette o a lato strada dove non espressamente vietato, e in ogni caso sempre con “buonsenso” per non costituire “intralcio o pericolo”. È con ...

Libri : arriva il book delivery - a Milano ‘esperimento’ di Feltrinelli : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Non solo food delivery. A Milano arriva anche il book delivery, che sarà sperimentato dalle Librerie Feltrinelli insieme a Glovo, la piattaforma nota per consegnare cibo a domicilio e che ha ottobre scorso ha comprato Foodora Italia. Dalle librerie del capoluogo lombardo – il servizio parte per ora solo da qui – romanzi e saggi potranno arrivare a casa in meno di mezz’ora. ...

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Se a Milano dopo il biglietto a 2 euro arrivasse la privatizzazione dei mezzi pubblici? : A partire da lunedì 15 luglio, a Milano, il biglietto per usufruire dei mezzi pubblici costa 2 euro anziché 1,50 euro. Si arriva dunque ai fatti dopo mesi di tira e molla tra comune e regione. Il provvedimento, va ricordato, fa parte di una serie di correzioni che prevedono anche un aumento dell'abb

Milan - Suso sarà sacrificato : al suo posto potrebbe arrivare Seri : Mentre Gigio Donnarumma sembra destinato a rimanere al Milan, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare Suso, al fine di finanziare la loro campagna acquisti estiva. In effetti, la cessione di Suso garantirebbe al club una plusvalenza davvero molto importante per il bilancio, dato che è stato acquistato più o meno gratuitamente quattro anni fa (€ 1,5 milioni dal Liverpool). Inoltre, Suso molto probabilmente non avrà un posto nella modulo ...

Calciomercato martedì 16 luglio : Juve - oggi arriva De Ligt. Milan - spunta De Paul. Cagliari su Nandez : Calciomercato 16 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 16 luglio. JuveNTUS– oggi è il giorno di De Ligt. Fumata bianca definitiva e il difensore olandese sarà atteso a Torino nella giornata di oggi. Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Perin verso il Benfica: accordo totale, manca solo la fumata […] L'articolo Calciomercato martedì 16 luglio: Juve, oggi arriva De Ligt. Milan, spunta De Paul. Cagliari su ...

Pristina ha voglia di calcio : il Milan arriva in Kosovo : Dopo la guerra di fine anni Novanta il paese è ripartito. E i rossoneri giocheranno là un’amichevole in agosto di Stefano Ravaglia Davanti al palazzo dello sport e della gioventù si erge un monumento. E’ simile alla scritta “I Amsterdam” che campeggia davanti al Rijksmuseum, o ad “Arsenal”, davanti al nuovo stadio dei Gunners. Sono lettere grandi, massicce, l’una di fianco all’altra. ...

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

«Core» : il club super esclusivo di New York arriva a Milano : Culinary labCoiffeur Dangene Institute Sale riunioni Attico con terrazzoSuiteSala lettura Zone loungeJennie e Dangene EnterpriseCosa succederebbe se quella piccola percentuale della popolazione mondiale che dispone di enorme potere e ricchezza si ritrovasse riunita in uno stesso palazzo? Una sorta di grande «stanza dei bottoni», un luogo dove si decidono le sorti del mondo e si fanno business multi milionari. E continuando a immaginare: cosa ...

Milanesiana - scoppia un piccolo caso letterario alla Elena Ferrante mentre dallo spazio arrivano inviti alla scrittura : Avrebbe potuto usare il suo cognome della Milano bien. Invece ha scelto uno pseudonimo e quando si è presentata alle case editrici, tutte a chiedersi: “Perché non sfruttare il bacino di conoscenze che le avrebbe portato il suo nome?”. Poi si è rivolta a Elisabetta Sgarbi che invece: “Lo pubblico, anche con pseudonimo”. E così l’opera prima di Anne Hamilton, Fuga da Parigi, vede la luce con La nave di Teseo. scoppia subito la ...

Parcheggio Lampugnano Milano : orari - tariffe - costo giornaliero - come arrivare - indirizzo : Il Parcheggio Lampugnano di Milano è una delle aree posteggio costruite in una zona di grande interesse nel capoluogo lombardo, precisamente nella zona nord-ovest della città. Questo Parcheggio è piuttosto noto a quei cittadini che, dopo aver percorso qualche chilometro nel milanese, hanno riscontrato un po’ di difficoltà nel parcheggiare. Milano, d’altronde, è una città dall’assetto europeo e più in generale una piccola metropoli a portata ...

Calciomercato Inter - Barella è arrivato a Milano : Barella è appena arrivato a Milano. Questa la notizia che conferma l’acquisto del centrocampista da parte dell’Inter. Domani le visite mediche e la successiva ufficialità. Accordo tra Cagliari e i nerazzurri per 45 milioni di euro più bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, come confermato a Sky, ha anche ‘rifiutato’ un supplemento di vacanza, a lui dovuto visto che è stato ...