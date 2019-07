Migranti | la Alan Kurdi salva 40 migranti al largo delle coste libiche Salvini firma il

Migranti - la Alan Kurdi salva 40 Migranti al largo delle coste libiche : anche un neonato e due bambini piccoli : Quaranta migranti sono stati salvati dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo della Libia. Tra loro ci sono anche un neonato, due bambini piccoli e una donna incinta. Lo scrive in un tweet l’ong Sea Eye. Le operazioni di salvataggio sono avvenute mercoledì mattina presto. Secondo quanto riportano i media tedeschi, le persone salvate hanno raccontato di essere partite a bordo di un gommone da Tajoura, a est di Tripoli, ...

Migranti - Salvini annuncia : “Archiviata indagine su di me su caso Alan Kurdi - resta no a sbarchi” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che un'indagine a suo carico sul caso della nave Alan Kurdi, per un evento risalente al 3 aprile, è stata archiviata. Il leader della Lega fa sapere in diretta Facebook che era stato indagato per abuso d'ufficio, ma ora è stata chiesta l'archiviazione della sua posizione.Continua a leggere

Migranti - tutti i numeri : calano le morti in mare e pure gli arrivi in Ue : Pina Francone Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono diminuiti i decessi nelle acque del Mediterraneo In questa prima metà del 2019 sono è diminuito – e di molto – il numero dei Migranti morti nelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel ...

A Pozzallo sbarcano 47 Migranti - 44 soccorsi dalla Alan Kurdi : Nuovo sbarco in Sicilia. Sono 47 i migranti, tra cui dieci donne, giunti all'alba nel porto di Pozzallo (Ragusa). Erano stati soccorsi ieri sera

Alan Kurdi salva 44 Migranti : "La Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo scrive su Twitter la ong tedesca Sea-Eye, a bordo ci sarebbero quattro donne e due bambini. Le immagini del salvataggio nella serata di lunedì. (Lapresse) Redazione ?

Nave Alan Kurdi soccorre 44 Migranti : 00.44 "La Nave Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una Nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo annuncia su Twitter l'ong tedesca Sea-Eye che gestisce la Alan Kurdi che, dopo essere tornata nella zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, aveva ricevuto ieri pomeriggio la segnalazione di un'imbarcazione con una ...

Alan Kurdi - sbarcati a Malta i 65 Migranti<br>La nave di Sea Eye riparte verso la Libia : ...

I 65 Migranti sulla nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : Erano stati salvati venerdì a largo della Libia e saranno trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei Migranti ma annuncia : “Distribuiti in altri paesi” : Dopo un lungo bracci di ferro le autorità maltesi hanno dato il via libera allo sbarco dei migranti sulla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye. Tutti però saranno distribuiti in altri paesi dell'Unione Europea. intanto Italia e Malta chiedono all'Ue di intervenire per assicurare un effettivo governo dei flussi migratori.

Alan Kurdi - Malta concede lo sbarco dei Migranti ma saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta autorizza lo sbarco dei 65 Migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Migranti - Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi. Sequestrata la Alex a Lampedusa : «Ma andiamo avanti» : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei Migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta autorizza lo sbarco dei 65 Migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco