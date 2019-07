“Mi sono fidanzato” Al Bano Carrisi | la dichiarazione spiazzante

Naomi Campbell : “Mi hanno mandata via da un hotel in Francia perché sono nera” : La top model Naomi Campbell è stata messa alla porta in un albergo del sud della Francia a causa del colore della sua pelle. Lo ha raccontato lei stessa, la Venere nera delle passerelle degli anni '90, in un'intervista al periodico Paris Match. “La parola ‘diversità' è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così sia ovvio. La sfida è permanente”, ha osservato ...

Milly Carlucci parla di The Masked Singer : “Mi sono agitata” : Milly Carlucci parla di The Masked Singer prossimamente su Rai1: “Mi sono agitata!” The Masked Singer è una delle novità più attese dei Palinsesti Rai 2019/20 e a condurlo sarà Milly Carlucci. La conduttrice, in un’intervista per Tvblog, parlando del programma ha rivelato: “Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los Angeles per vederlo da vicino. Tutto è nato quando ho visto la ...

Cattolica - Toninelli lancia il monopattino elettrico e lo prova di persona. E sul Tav : “Mi sono stancato di parlarne” : “Tutte le manifestazioni sono giuste: dichiarare la propria opinione, contrarietà o il proprio favore su un’opera va benissimo. L’auspicio è che non ci sia nessun atto di violenza. Ora però mi sono stancato di parlare della Tav“. Lo ha detto il ministro dell’Infrastrutture, Danilo Toninelli, a chi gli chiedeva quali fossero le aspettative per la manifestazione dei No Tav in Val Susa. Il ministro dei Trasporti ha ...

Alessio Campoli confessa : “Mi sono sentito preso in giro” : Alessio Campoli svela la sua verità sulla fine della relazione con Angela Nasti Raffaella Mennoia, per Wittytv, ha intervistato anche Alessio Campoli con lo scopo di scoprire come mai, secondo lui, sia velocemente finita con Angela Nasti. Il ragazzo ha confermato più o meno le parole dell’ex tronista ma ha fatto anche qualche rivelazione scottante. […] L'articolo Alessio Campoli confessa: “Mi sono sentito preso in giro” ...

Nuoto - Mondiali 2019 - Filippo Megli (4×200 sl) : “Mi sono trattenuto per avere più margine in finale” : C’è viva soddisfazione nei volti e nelle parole dei componenti della 4×200 stile libero, che, dopo il bronzo agli Europei, ha ottenuto la finale mondiale nella notte sudcoreana. La felicità per il miglior crono tra le qualificate alla finale (7’04″97) è tutta nelle parole del quartetto rilasciate al sito FIN. Filippo Megli: “L’ultimo 50 mi sono un po’ trattenuto per avere più margine in finale. Sapevo che ...

Elisa Isoardi confessa : “Mi sono sfracellata. Ho un taglio al mento” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi racconta: “Mi sono sfracellata facendo sport” Aspettando l’inizio della nuova edizione de La prova del cuoco, fissato per lunedì 9 settembre a mezzogiorno in punto su Rai1, Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv, con la quale ha raccontato com’era la sua vita prima che diventasse uno dei volti di punta ...

Dai cani ‘Valentino’ e ‘Rossi’ al numero 46 sui kart - le rivelazioni di Albon : “Mi sono innamorato di lui quando…” : Il pilota della Toro Rosso ha parlato della sua passione per Valentino Rossi, raccontando alcuni succosi retroscena La sua passione per Valentino Rossi nasce da lontano, da quando da piccolino ammirava le gesta del Dottore sui circuito di mezzo mondo. Alexander Albon si è innamorato sportivamente di lui grazie ad una esultanza, per intenderci quella con palla da bowling e strike annesso. AFP/LaPresse Una scena che ha colpito il pilota ...

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera rabbiosa dopo l’eliminazione nei 100 dorso : “Mi sono piantata” : La nuotatrice azzurra ha fallito l’assalto alla finale dei 100 dorso, chiudendo undicesima nel computo assoluto dei tempi Una giornata da dimenticare per Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra infatti ha fallito l’accesso alla finale dei 100 dorso ai Mondiali di Gwangju. La veneta ha nuotato in 59″83, classificandosi all’undicesimo posto nel computo totale dei tempi, a dodici centesimi dall’ottavo e ultimo ...

Tommasi : “Mi aspetto un inizio regolare della Serie C - ma ci sono state vicende non belle”. E su De Rossi… : “Mi aspetto un inizio regolare dei campionati di Serie C“. A dirlo è Damiano Tommasi, presidente AIC, a margine della conferenza per i festeggiamenti dei 60 anni della Lega Pro. “Purtroppo anche quest’anno ci sono state vicende poco edificanti ed ancora da dirimere – aggiunge Tommasi -. Speriamo che il campionato possa iniziare regolarmente con le 60 squadre, e che possa essere un campionato avvincente e che ...

Libero : La “Minchiata” del motorino di Balotelli. A fare invidia sono i suoi soldi : Finisce su Libero, oggi, la questione della scommessa di Mario Balotelli e Catello Buonocore. Il tuffo in mare con scooter andato in scena domenica a Mergellina. Costanza Cavalli la definisce “una micidiale supercazzola giudiziaria”. I “nuovi sculacciatori” di SuperMario sono gli agenti della polizia municipale di Napoli, che lo hanno denunciato per istigazione a delinquere, gioco d’azzardo, abbandono di rifiuti e ...

“Mi sono cambiata l’assorbente e…”. Elodie - il dettaglio intimo a casa di Marracash : Negli ultimi giorni, Elodie ha fatto parlare molto di sé per la paparazzata con Marracash. In questi mesi, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi e il rapper hanno avuto modo di stare a stretto contatto visto che hanno lavorato insieme al brano ‘Margarita’. I due si sono conosciuti durante la collaborazione per il nuovo singolo e da quel momento sembrano non essersi più staccati. In un primo momento hanno cercato di nascondere la loro ...

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “Mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Pamela Anderson sull’ex fidanzato : “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate” : FQ Magazine Storie Maledette, la mamma di Marco Vannini scrive a Franca Leosini: “Mi ha fatto male sentirmi appellare da lei come ‘Madonna Addolorata’” “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, Pamela Anderson torna a ...