Meteo | nel weekend caldo afoso al Sud Italia | temporali al Nord

Tragedia del Raganello - 14 indagati - fu ignorata l’allerta Meteo : “Non dovrebbe piovere” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso l'avviso di conclusione indagini per la Tragedia delle gole del Raganello, nel Cosentino, i cui lo scorso anno morirono dieci persone per un'onda anomala causata dal maltempo. Gli indagati sono in tutto 14 tra cui amministratori locali, operatori turistici e guide.Continua a leggere

Meteo - insolito e profondo ciclone estivo nell’Atlantico : porterà venti fino a 120km/h in Francia e Inghilterra [MAPPE] : Un evento alquanto inusuale è atteso nella giornata odierna: un insolito e profondo ciclone estivo si è sviluppato nel Golfo di Biscaglia e porterà forti venti nella Francia nordoccidentale e nell’Inghilterra sudoccidentale stasera. Probabili anche alte onde lungo le aree costiere della Bretagna. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le impressionanti immagini satellitari dell’insolito ciclone. La pressione centrale è di ...

Meteo - continua il forte maltempo in Austria : alluvioni diffuse - comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO] : Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in ...

Meteo Italia Tempo Stabile nella nuova settimana : Tempo che risulterà Stabile con il ritorno del sole su gran parte d’Italia in questa nuova settimana. La perturbazione giunta questo weekend che ha messo la parola fine all’ondata di calore che stava investendo da giorni le regioni del centro-nord, sta gradualmente esaurendo i suoi effetti sul territorio. Già domani Lunedì raggiungerà i Balcani, permettendo così un miglioramento delle condizioni Meteo sul nostro paese. ...

F1 - GP Germania 2019 : diluvio a Hockenheim - acquazzone nella mattinata. Sarà gara bagnata? Le previsioni Meteo : Ferrari per la rimonta : Un diluvio si è abbattuto su Hockenheim dove oggi pomeriggio, dalle ore 15.10, si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo non hanno sbagliato in questa circostanza e l’acquazzone annunciato già da diversi giorni si è puntutalmente materializzato nella tarda mattinata tedesca. Non è però arrivata una semplice pioggerellina ma un vero e proprio acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la ...

India - Meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva : contadini sotto shock. Le FOTO della roccia spaziale [GALLERY] : Un gruppo di contadini Indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media Indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio ...

Formula 1 – Leclerc… solare : “feeling buono - il caldo ci favorisce sulla Mercedes. Peccato che nel weekend il Meteo…” : Charles Leclerc ha chiuso al comando le FP2 del Gp di Germania. Il giovane pilota Ferrari sottolinea il vantaggio della Rossa ad alte temperature, ma si rammarica del cambiamento climatico in arrivo Charles Leclerc si gode il primo posto ottenuto nelle FP2. Le condizioni di caldo torrido del Gp di Germania sembrano favorire le Ferrari che nelle FP1 e nelle FP2 si sono scambiate le prime posizioni, concludendo però entrambe le sessioni di ...

Meteo - nel weekend cambia tutto : ecco dove colpiranno fulmini - grandine e temporali : Gli ultimi aggiornamenti Meteo confermano che il grande caldo subirà un deciso break a cavallo del prossimo weekend, proprio in concomitanza con il primo grande esodo degli italiani per le...

Meteo - il caldo africano ha i giorni contati : nel weekend temperature giù di 15 gradi : Il caldo africano continua a tenere l'Italia in un 'forno', ma ha i giorni contati: le temperature tra oggi e venerdì continueranno a toccare il picco con valori massimi...

Meteo - crollo termico nel week end. “Temperature giù di 15° e temporali” : Meteo, continua la fase rovente di stampo africano sull’Italia, con temperature che fino a venerdì toccheranno il picco del caldo, con valori massimi fino a 40°C. Il gran caldo però subirà un forte ridimensionamento a partire dal weekend, infatti l’arrivo di un ciclone atlantico porterà un po’ di refrigerio sull’Italia facendo calare le temperature anche di 15°C. Il team del sito iLMeteo.it avverte che i primi segnali di un ...

Meteo : si erge l'anticiclone africano. Francia nel mirino del caldo - Parigi a 40°C : L'alta pressione sub-tropicale inizia a fare sul serio ed è pronta ad innalzarsi nuovamente verso latitudini davvero poco abituate alle intense ondate di caldo nord africane. La cupola anticiclonica...

Allerta Meteo Veneto : oggi e domani stato di attenzione per temporali nel Bellunese : Temperature in aumento in Veneto, instabilità sui rilievi e qualche rovescio nell’area dolomitica: queste le previsioni del Centro Meteo dell’Arpav per la giornata di oggi e di domani. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per il bacino idrografico dell’Alto Piave, nel Bellunese, fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, per possibili rovesci o temporali sui ...

Meteo - imminente ondata di caldo africano - l’Europa di nuovo nel forno : +42°C in Francia - +33°C in Inghilterra [MAPPE] : Previsioni Meteo – La maggior parte dei modelli ha intensificato la gravità dell’ondata di caldo africano che sta per svilupparsi la prossima settimana, tendendo verso il potenziale di temperature pomeridiane massime di oltre +40°C in alcune parti della Francia. Un gran caldo previsto anche per l’Inghilterra con temperature di +30-33°C. La mappa a 850hPa indica lo sviluppo di un classico modello di blocco ad omega, centrato sull’Europa ...

La relazione tra Meteo estremo e cambiamenti climatici : il caso della Groenlandia e dei cani da slitta che camminavano nell’acqua : Gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più comuni. Recentemente, un’ondata di caldo record in Groenlandia è diventata virale grazie all’immagine di cani da slitta che camminavano nell’acqua lì dove avrebbe dovuto esserci del ghiaccio. La foto è stata scattata da Steffen Olsen dell’Istituto meteorologico Danese. I ricercatori dovevano recuperare i loro strumenti di monitoraggio e le loro stazioni meteo nella Groenlandia ...