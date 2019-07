Mercedes-AMG - Proseguono i collaudi per la GLB 45

Motori – Nuovi modelli Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ e CLA 45 4MATIC+ : compatte high performance [GALLERY] : Alte prestazioni, dinamica di marcia sorprendente, design incisivo: le nuove sportive compatte Mercedes-AMG A 45 4MATIC+/ A 45 S 4MATIC+ e CLA 45 4MATIC+/ CLA 45 S 4MATIC+ si confermano ai vertici della categoria e proseguono la tradizione di successo delle precedenti generazioni Con le nuove sportive compatte, Mercedes-AMG dimostra ancora una volta le sue profonde competenze in termini di progettazione e sviluppo: “Abbiamo completamente ...

Mercedes-AMG - Nuovi collaudi per la GLB 45 : La Mercedes-Benz GLB ormai non è più un segreto. La nuova Suv compatta della Stella sfrutta la stessa piattaforma modulare MFA2 della nuova generazione della Classe A, dalla quale riprende numerose sfaccettature e, in larga parte, il suo know-how tecnico. Nel listino, questa sport utility sinserisce tra la GLA e la GLC, offrendo così una terza via ai potenziali clienti. La gamma non mancherà di offrire versioni performanti come la GLB 45 ...

Mercedes Classe A - In pista con la AMG A 45 S 4Matic+ : LAMG da Guinness dei primati si chiama A 45 S 4Matic+. Come la sorella CLA nell'allestimento più cattivo, ha 421 CV e una velocità di punta 270 allora, ma nello scatto sino a 100 allora la hatchback Mercedes batte sul filo di lana la consanguinea, fermando il cronometro a 3,9 anziché 4,0 secondi. Indubbiamente uninezia che, però, completa il quadro delineato dalla potenza monstre sviluppata dal motore turbo di 2 litri, che si traduce in una ...

Nuovo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. SUV o Coupé : gemelli diversi nell’universo high performance [GALLERY] : Grazie a numerosi interventi, Mercedes-AMG è riuscita a valorizzare ulteriormente due bestseller nel segmento dei mid-size SUV: GLC 43 4MATIC SUV e Coupé “I nuovi modelli GLC 43 4MATIC SUV e Coupé si distinguono per la mascherina del radiatore specifica AMG, comunicando a prima vista la loro appartenenza alla grande famiglia dei SUV ‘high performance’. Gli ultimi modelli firmati Mercedes-AMG sono caratterizzati da nuovi ed ...

Mercedes-AMG - Le GLC 43 si rifanno il look : Con l'arrivo del facelift della GLC, la Mercedes-AMG ha aggiornato anche le versioni 43 della Suv introducendo nuovi contenuti estetici e aggiornamenti tecnici. Le sei cilindri di Affalterbach sono diventate più potenti e ora adottano la calandra a listelle verticali che fino a poco tempo fa caratterizzava unicamente le sportive equipaggiate con motore V8. Il V6 arriva a 390 CV. Entrambe le varianti carrozzeria della GLC sono equipaggiate con un ...

Mercedes-AMG CLA 45 - Arriva la Shooting Brake : 421 CV per la famiglia : Sulla scia della A45 e della CLA 45, ecco la Shooting Brake firmata AMG nelle sue versioni più performanti. Tutto come previsto. La CLA 45 per famiglie (505 litri di bagagliaio) si offre in due step di cavalleria (387 e 421 CV per la S) recando le stesse novità delle altre componenti della famiglia. Ossia, oltre a uno stile rivisto, il nuovo cambio a doppia frizione a otto rapporti Speedshift e la drift mode (di serie sulla S). Il perno del ...

Mercedes-AMG presenta due nuove compatte ad alte prestazioni : rinnovata la gamma di modelli CLA [GALLERY] : Emozionanti, sportive, uniche: con CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake e CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Mercedes-AMG presenta due nuove compatte ad alte prestazioni, che coniugano design distintivo, massima sportività e una funzionalità a 360 gradi Mercedes-AMG rinnova continuamente la sua gamma di modelli: “La nuova CLA 45 Shooting Brake è il terzo modello della nostra nuova gamma di compatte ad alte prestazioni e dimostra che ...

Mercedes-AMG GT R - Primi test per una versione estrema : In principio fu la GT R del 2017, seguita dalla GT R restyling e dalla versione GT R Pro del 2018. Eppure, in casa Mercedes-AMG sanno che c'è ancora qualcosa da spremere dalla due posti con motore V8 e al Nürburgring sono in corso i collaudi di un esemplare ulteriormente evoluto.Priorità alla downforce. Sotto alle pellicole spicca il classico verde acido che ha sempre contraddistinto la R, ma le appendici aerodinamiche molto estremizzate ...

Mercedes-AMG - A 45 e CLA 45 ora sono anche S - VIDEO : Con potenze fino a 421 CV le nuove Mercedes-AMG A 45 e CLA 45 sono le compatte di produzione più potenti di sempre. La cinque porte e la berlina con linee da coupé saranno proposte in due versioni, ricalcando limpostazione già vista sulle sportive a otto cilindri di Affalterbach. Le varianti ad alte performance della Classe A e della CLA sfruttano un nuovo quattro cilindri 2.0 turbobenzina (M139) abbinato a un cambio automatico doppia frizione a ...

Mercedes-AMG - A 45 e CLA 45 ora sono anche S : Con potenze fino a 421 CV le nuove Mercedes-AMG A 45 e CLA 45 sono le compatte di produzione più potenti di sempre. La cinque porte e la berlina con linee da coupé saranno proposte in due versioni, ricalcando limpostazione già vista sulle sportive a otto cilindri di Affalterbach. Le varianti ad alte performance della Classe A e della CLA sfruttano un nuovo quattro cilindri 2.0 turbobenzina (M139) abbinato a un cambio automatico doppia frizione a ...

Mercedes-AMG - Al Ring un'anteprima della A 45 : Nella cornice della 24 Ore del NürburgRing, dove è stata presentata anche la GT3 per la stagione 2020, la Mercedes-Benz ha dato un ulteriore assaggio del futuro dei propri modelli sportivi esponendo un esemplare di preserie della Mercedes-AMG A 45.Aerodinamica specifica per la A 45. La vettura, dotata della stessa livrea multicolore già vista nei video teaser dei mesi scorsi, è ormai definita in ogni dettaglio ed è subito riconoscibile dalla ...

Mercedes-AMG GLC Coupé - Al volante della 63 S 4Matic+ : I 7 minuti, 49 secondi e spiccioli che la Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ ha fatto segnare sugli oltre 20 km del vecchio Nürburgring potrebbero dirvi poco, ma se li confrontate con i 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio diventano improvvisamente importantissimi. Perché significa, in parole povere, che la Suv della Stella è la sport utility più veloce del mondo. La realtà. Se è vero che il tempo sul giro ...

Mercedes-AMG - Svelato l'M139 - il motore della nuova A 45 : La Mercedes-AMG ha Svelato i primi dettagli del motore delle nuove sportive della serie 45, che sarà il quattro cilindri di serie più potente della storia. Il 2.0 turbo debutterà sulla Mercedes-AMG A 45 4Matic, per poi arrivare anche sulla Classe A berlina, sulla GLA, sulla GLB e sulle CLA quattro porte e Shooting Brake, proponendo livelli prestazionali nettamente superiori rispetto ai modelli uscenti.Due livelli di potenza. Il nuovo M139 di ...

Mercedes-AMG CLA 45 - Nuovi test per la compatta sportiva : Nelle strade che circondano il circuito del Nürburgring sono stati nuovamente avvistati dei prototipi della Mercedes-AMG CLA 45, anche con carrozzeria Shooting Brake, accompagnati da un muletto della versione 35. Per il momento non si conoscono le informazioni relative al debutto di queste e delle altre vetture della famiglia sportiva 45, dopo che la Casa tedesca ha introdotto la CLA 35 da 306 CV.Quattro scarichi per la top di gamma. Tutti ...