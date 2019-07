Mercato Juventus | offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli

CalcioMercato Juventus - vicinissima la cessione di Dybala al Manchester United : le ultime : L’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’accordo sull’ingaggio, una volta raggiunto ci sarà il via libera per il passaggio di Lukaku alla Juventus Paulo Dybala è sempre più vicino al Manchester United, l’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’intesa sull’ingaggio con il club inglese, ma manca davvero pochissimo alla fumata ...

CalcioMercato Juventus : BOMBA la Juve vuole Koulibaly : Calciomercato Juventus: secondo l'esperto di mercato Raffaele Auriemma, la Juve vuole il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Radiomarte, ha svelato l'interesse del club campione d'Italia per il roccioso difensore partenopeo. Calciomercato Juventus: la Juve vuole Koulibaly Ecco le parole di Auriemma, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Mercato Juventus - non solo Lukaku : ecco il nuovo attaccante - 7 cessioni : Mercato Juventus- Continua a tener banco il capitolo Lukaku-Dybala. Scambio pronto ad entrare nel vivo e che potrebbe viaggiare verso la definitiva fumata bianca nel corso delle prossime ore. L'affare dipenderà dalla scelta di Dybala e dalla sua decisione. Scambio che se confermato si concretizzerà entro pochi giorni per l'8 agosto scadrà il Mercato della

CalcioMercato Juventus : secondo il Sun l'accordo tra Dybala e lo United sarebbe lontano : Il Calciomercato della Juventus sta subendo un piccolo stop sul suo fronte più caldo. L'affare Romelu Lukaku con il Manchester United è da questa mattina più lontano del previsto. Il problema non è la trattativa tra i club ma l'accordo tra Dybala e il Manchester United. L'agente dell'argentino è da ieri in Inghilterra e ha già incontrato i dirigenti dei Red Devils per iniziare i colloqui sul possibile trasferimento del suo assistito alla corte ...

CalcioMercato Juventus - scambio Lukaku-Dybala : nuovo colpo di scena! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, e come riportato dai maggiori quotidiani, Dybala sarebbe pronto a dire sì alla corte dello United e accettare la cessione con conseguente scambio alla pari con Lukaku. L'agente dell'argentino è già a Manchester e starebbe trattando il passaggio della "Joya" in maglia reds. colpo di scena e

Mercato Juventus : fuori Dybala - dentro Lukaku - la mossa accontenterebbe tutti : Lo scambio Romelu Lukaku-Paulo Dybala per il calcioMercato della Juventus sembra ormai quasi cosa fatta. La Gazzetta dello Sport oggi parla di accordo vicino con titolo che lascia poco spazio ai dubbi: “Lukaku Juve sì”. Dello stesso avviso è Tuttosport che assicura come il via libera per il belga a Torino sia vicino. Insomma la trattativa è caldissima, l’agente dell’argentino è in Inghilterra per trattare con lo United, è possibile però, come ...

CalcioMercato Juventus news/ Quasi fatta per Khedira all'Arsenal - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news. Quasi fatta per Khedira all'Arsenal, il centrocampista tedesco vicino alla Premier League, ultime notizie,

Mercato Juventus - Higuain sempre più vicino all'addio : Lukaku lo libera : Mercato Juventus – La Roma è in cerca di un nuovo numero 9 che possa rimpiazzare Edin Dzeko, promesso sposo dell'Inter. Il nome sul quale Petrachi sta lavorando da tempo è quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita fuori dai piani della società bianconera, starebbe valutando l'ipotesi Roma. L'arrivo di Lukaku (vicinissimo alla Juve) gli chiuderebbe ulteriori spazi, per ruolo e importanza

CalcioMercato Juventus - Dybala vicinissimo al Manchester United : ad un passo lo scambio con Lukaku : L’agente dell’attaccante argentino è volato in Inghilterra per trattare con il Manchester United, in caso di accordo ci sarebbe il via libera allo scambio con Lukaku Prende sempre più corpo lo scambio Dybala-Lukaku tra il Manchester United e la Juventus, l’agente della Joya infatti è volato in Inghilterra per trattare direttamente con i ‘Red Devils’. AFP/LaPresse Stando a quanto riportato da Sky Sport, nel ...

CalcioMercato Juventus : ultim'ora Sky. Addio Dybala - ecco la situazione : Calciomercato Juventus – arrivano novità importantissime sulla vicenda Dybala; a rivelarlo è direttamente Luca Marchetti, che nell'edizione dedicata al Calciomercato di Sky Sport 24, ha svelato un particolare di non poco conto. L'agente dell'argentino ex Palermo, è infatti a Manchester per ascoltare la proposta dei Red Devils. Il ragazzo potrebbe essere inserito nell'affare che dovrebbe

CalcioMercato Juventus : via Khedira e Matuidi - il sostituto è TOP : Calciomercato Juventus – La società bianconera è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, ma prima dell'arrivo dei rinforzi, c'è da pensare alle cessioni. Proprio a tal proposito, dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, si pensa ad un nuovo importantissimo innesto. Nelle ultime ore, il lavoro di Paratici è

Mercato Juventus : offerta monstre. Due bianconeri e cash per l'attaccante : Mercato Juventus – Che l'attaccante belga sia uno degli obiettivi di Mercato della società bianconera è ormai chiaro a tutti. Il duello con l'Inter di Antonio Conte è sempre più nel vivo, ma adesso sembra essere in vantaggio la squadra guidata da Maurizio Sarri. Nei giorni scorsi si è parlato del possibile inserimento nella trattativa,

CalcioMercato Juventus - dopo Kean altra doppia cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- cessione Kean concretizzata nel giro di poche ore e ufficialità attesa nella giornata di domani. L'attaccante della Nazionale sarà atteso a Liverpool per le visite mediche e la firma del nuovo contratto con l'Everton. Il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione e frutterà alla Juventus un incasso di circa 35-40

CalcioMercato Juventus - Lukaku : nel possibile affare rientrerebbe anche Mandzukic : Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi. Il ...