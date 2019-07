Mercato Juventus | fuori Dybala | dentro Lukaku | la mossa accontenterebbe tutti

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Lo scambio Romelu-Pauloper il calciodellasembra ormai quasi cosa fatta. La Gazzetta dello Sport oggi parla di accordo vicino con titolo che lascia poco spazio ai dubbi: “Juve sì”. Dello stesso avviso è Tuttosport che assicura come il via libera per il belga a Torino sia vicino. Insomma la trattativa è caldissima, l’agente dell’argentino è in Inghilterra per trattare con lo United, è possibile però, come spiega il Corriere dello Sport che prima l’attaccante voglia incontrare Sarri per aprire una porta alla permanenza ai bianconeri. L’ipotesi però è molto lontana, il tecnico avrebbe anche voglia di lavorare con il calciatore ma la società sembra ormai aver fiutato l’affare e quindi avrebbe deciso di cedere la Joya.: la cessione diè una buona idea Lo scambioper ildellaè dietro l’angolo e ...

romeoagresti : La #Juventus ha comunicato all’entourage di #Dybala di voler valutare eventuali offerte ufficiali. Ma la Joya vorre… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Juventus, è fatta per Moise #Kean all'#Everton ?? Ingaggio da 3 milioni a stagione per l'att… - GoalItalia : La Juventus è disposta a fare a meno di Paulo Dybala: in caso di offerte ufficiali la Joya può partire ?? [… -