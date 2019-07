Meno di due mesi alla chiusura di questi tre servizi Vodafone

La Corea del Nord ha lanciato alMeno due missili : sale la tensione : sale la tensione internazionale. La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Seul

Imperdibili foto Huawei Mate 30 Pro dal vivo in metro : alMeno due conferme : Un Huawei Mate 30 Pro in giro su un treno della metropolitana non è certo un'occasione da lasciarsi sfuggire per cogliere qualche dettaglio in più del top di gamma. La "paparazzata" è avvenuta naturalmente in Cina e si riferisce agli scatti presenti a fine articolo. Dalle immagini trapelate sembra di capire che il Huawei Mate 30 Pro sia sottoposto a test di connettività cellulare. Lo si capisce dai cavi di collegamento di due esemplari del ...

Arrestato il primo sindaco leghista eletto in Puglia Meno di due mesi fa : Antonio Potenza, primo cittadino di Apricena, lo scorso maggio aveva stravinto le elezioni con il 70 per cento di voti. Ora è finito ai domiciliari per concussione, peculato e abuso di ufficio

Siete dei pezzenti. Non guadagnate nemMeno duemila euro! Trezeguet agli agenti dopo l’arresto : L’ex attaccante denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Tornava da una degustazione di vino nella Langhe, a cui aveva partecipato con Camoranesi. Queste le parole che l'ex attaccante francese della Juventus avrebbe gridato agli agenti che l'hanno fermato a Torino. Il 41enne denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Anche Salvini ha commentato la vicenda sui social: "Dico grazie ai poliziotti di Torino. Sul 'campione' ...

Kabul - bombe all’università tra gli studenti sotto esame : alMeno due morti e dieci feriti : Delle bombe sono esplose in uno degli ingressi dell'Università di Kabul, dove decine di studenti erano in attesa di poter sostenere degli esami: il bilancio è di due morti e dieci feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.Continua a leggere

AlMeno 12 persone sono morte nell’esplosione di due autobombe a Kandahar - in Afghanistan : Almeno 12 persone sono morte, e Almeno altre 80 sono state ferite, nell’esplosione di due autobombe a Kandahar, in Afghanistan. L’attacco è stato fatto dai talebani e secondo quanto scritto da Reuters le esplosioni sono avvenute a un posto di blocco

Doppio lutto per Amedeo Della Valle! Due morti in famiglia in Meno di 24 ore : Padre e figlio muoiono nello stesso giorno. Un dolore che spezza il cuore e che avvolge un’intera società e il mondo del basket. Le vittime infatti sono zio e nonno di Amedeo Della Valle, guardia dell’Olimpia Milano. Ferruccio Della Valle, medico di Alba molto conosciuto e grande appassionato di pallacanestro è morto nella notte tra sabato e domenica a 61 anni a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo. meno di 24 ore dopo, a 92 anni, ...

LIVE Nadal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : manca sempre Meno per la 40esima sfida tra le due Leggende! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 Oltre gli eventi tennistici, con l’ingresso del terzo incomodo da parte di Nole, il basket ha ammirato le gesta di LeBron James o il calcio il duopolio Messi-Ronaldo. Inoltre, il mondo è stato caratterizzato da eventi storici, come l’elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama oppure il terribile cambiamento metereologico e la battaglia odierna della giovane ...

Due treni si sono scontrati in Pakistan - ci sono alMeno 10 morti e 60 feriti : Giovedì mattina a una trentina di chilometri dalla città di Rahim Yar Khan, nella provincia Pakistana del Punjab, c’è stato uno scontro tra un treno passeggeri e un treno merci fermo in stazione. Il treno passeggeri era partito da Quetta,

Trapani : evade da domiciliari - arrestato due volte in Meno di 24 ore : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - arrestato due volte in meno di 24 ore. Accade a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di Sami Boubaker, 21 anni, tunisino. Il giovane era già stato arrestato per aver messo a segno, insieme ad altri due c

Verona : pestaggio clochard - fermati tre senza tetto - sono due italiani e un roMeno : Verona, 10 lug. (AdnKronos) - sono tre senza tetto, due italiani ed un romeno, i fermati per il pestaggio del clochard avvenuto la notte dell'8 luglio alla stazione di Villafranca di Verona. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Verona, assieme al personale del Compartimento Polfer di

Forte maltempo in Giappone - frane devastanti : alMeno due morti - un milione di evacuati : E’ di due persone il bilancio – sin qui contenuto – dei morti causati dal maltempo in Giappone, che continua a imperversare nella regione a ovest del Kyushu, e che in meno di una settimana ha registrato un ammontare di precipitazioni equivalente al doppio della media mensile. Secondo quanto riferito dalla polizia una signora anziana e’ stata travolta da una frana mentre si trovava all’interno della sua abitazione; ...

Non vedremo mai un iPhone economico in Italia? AlMeno per due motivi : In questi primi giorni di luglio sta creando molto scalpore il possibile lancio di un nuovo iPhone economico, ben meno costoso dell'attuale linea iPhone XS ma forse anche iPhone XR. La novità dovrebbe riguardare solo il mercato cinese ma la domanda che si pongono tanti italiani è se la stessa svolta low-cost possa investire anche il mercato nostrano. Difficilmente vedremo qualcosa di simile dalle nostre parti in realtà e la cosa va spiegata ...

Aeronautica Militare : due trasporti salva-vita in Meno di 24 ore : Nella notte un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Elmas (CA) per trasportare un bambino di appena un anno in gravi condizioni di salute. Un secondo intervento si è reso necessario nella mattina di oggi quando un velivolo C-130J ha effettuato un trasporto d’organi sulla tratta Genova – Udine. Il primo volo è stato effettuato per consentire al piccolo paziente di essere trasferito ...