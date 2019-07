Matteo Salvini e la campagna d' agosto nelle regioni del Sud Retroscena | così si prepara

La Gregoretti e i peccati di Matteo Salvini : Al sesto giorno di sequestro dei naufraghi e dell’equipaggio della nave Gregoretti, della Guardia costiera italiana, Salvini ha annunciato via Facebook che sbarcheranno, accolti da paesi e vescovi diversi, e che lui ha “voluto risvegliare le coscienze”. Al sesto giorno era finalmente pervenuto in qu

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - scontro totale sulla riforma della Giustizia. Riunione sospesa : E' stata subito sospesa la Riunione del Consiglio dei ministri sulla riforma della Giustizia per la necessità di sciogliere alcuni nodi del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima dell'incontro ha parlato con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio proprio sulla rifo

La riforma della giustizia di Alfonso Bonafede oggi in Cdm - Matteo Salvini : “È acqua” : La riforma della giustizia si prospetta come terreno di scontro fra le forze di governo, riunite oggi in Cdm per discutere il disegno di legge di Alfonso Bonafede. Un progetto che tocca i tempi dei processi, una riorganizzazione del Csm e la questione dei magistrati in politica. Nonostante alcune correzioni, la bozza non sembra piacere alla Lega.Continua a leggere

Matteo Salvini darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti : Lo ha detto in video pubblicato questa mattina su Facebook, spiegando che i migranti andranno in cinque paesi e in alcune «strutture dei vescovi italiani»

Matteo Salvini sulla Gregoretti : "Presto lo sbarco". E sulla Alan Kurdi : "I tedeschi in Italia non entrano" : Tiene banco ancora l'immigrazione. Su due fronti: il caso Gregoretti e l'Alan Kurdi, ong tedesca in viaggio verso l'Italia con 40 persone recuperate in acque sar libiche a bordo. E Matteo Salvini, in una diretta Facebook, fa il punto sulle due vicende. Si parte dalla Gregoretti: "Problema risolto -

Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo

Matteo Salvini e la moto d’acqua : da Obama a Moro - il contegno dei politici al mare : Da Barack Obama a Vladimir Putin, passando per Winston Churchill e Bill Clinton, le immagini dei politici in vacanza rispondono da sempre a esigenze comunicative ben precise, rispetto ai propri elettori e allo spirito dell'epoca. Anche quelle "sgraziate" e da "uomo qualunque" del ministro dell'interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Ong - diktat di Berlino a Matteo Salvini : "Riaprire subito porti". E Seehofer insulta l'Italia : Ancora la Germania contro l'Italia sulla questione-immigrazione. "l'Italia apra i propri porti alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo". Queste le parole, a metà tra il diktat e l'appello, pronunciate dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer

Laura Boldrini - vergogna contro Matteo Salvini : sede Pd in fiamme? La colpa è del leghista : A Dorgali e Cardedu, due comuni sardi del Nuorese e dell'Olgiastra, due attentati al Pd: un circolo è stato fatto saltare in aria, l'auto di un sindaco è stata data alle fiamme. Una vergogna che ha suscitato solidarietà bipartisan. Ma c'è anche chi punta il dito. contro chi? contro Matteo Salvini, o

Matteo Renzi : "Lasciamo in pace il figlio di Salvini - noi non educhiamo all'odio" : Lasciare in pace il figlio di Matteo Salvini. Questo il messaggio che Matteo Renzi scrive su Facebook all’indomani del video, diffuso da Repubblica, del ragazzo che a Milano Marittima sale a bordo della moto d’acqua della Polizia di Stato, accompagnato da un agente. “Chiediamo le dimissioni di Salvini non per suo figlio, ma per i russi, per i 49 milioni, per l’odio social e per la lacerazione sociale, per ...

Matteo Salvini sulla scesa in campo di Urbano Cairo : "Appena ci sarà la data del voto - si farà avanti" : Crisi di governo sì, crisi di governo no. voto sì, voto no. A fare il punto sul futuro di Lega, M5s e maggioranza gialloverde ci prova Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, in cui si dà conto delle grandi manovre per il voto in primavera, lo scenario che ad ora sarebbe il più probabile.

Matteo Salvini coinvolto in un nuovo scandalo. E questa volta c’è di mezzo il figlio : Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate ...

Matteo Salvini - figlio su moto d'acqua della polizia - è bufera. Vicepremier : «Errore da papà» : Un nuovo caso. La questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della polizia, in seguito ad un video che mostra il figlio del ministro...

Sondaggio Swg - Rado Fonda : "La ragione per cui la Lega di Matteo Salvini vola" : Continua a crescere il consenso verso la Lega di Matteo Salvini, tiene il Pd di Nicola Zingaretti mentre perdono il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e Forza Italia. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Swg che dà il Carroccio al 38 per cento (+0,2), il Pd al 22,7 (+0,5), il M5s al 17,3 (-1,2).