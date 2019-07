Martina Nasoni in dolce compagnia senza Daniele Dal Moro FOTO

Gaetano Arena attacca Daniele Dal Moro/ Lui sbotta con Martina Nasoni : 'Mi girano!' : Gaetano Arena stuzzica Daniele Dal Moro sui social e lui sbotta in diretta anche contro Martina Nasoni: 'Mi girano le balle, mi sono rotto...'

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro si scontra con Gaetano Arena e parla di Martina Nasoni : La fine della convivenza forzata all'interno della casa del Grande Fratello 16 non ha messo un punto alle tensioni fra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena. Nonostante siano passate settimane dal termine del programma di Canale 5 che li ha visti protagonisti, i due galletti non hanno smesso di beccarsi vicendevolmente, anche se ora il terreno di scontro è virtuale e si chiama Instagram.L'ennesimo scontro a distanza è scoppiato a causa di alcune ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro - storia finita : svelato il perché : Grande Fratello, Daniele Dal Moro: perché Martina Nasoni gli ha detto addio Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati. A rivelarlo è stato la vincitrice dell’ultima edizione del GF di Barbara d’Urso attraverso il suo profilo Instagram, durante una diretta con i suoi fedeli sostenitori. La ragazza dal cuore di latta ha rivelato di aver interrotto la sua relazione, o conoscenza, con il bel modello in quanto i due sarebbero ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati - lui l'avrebbe appreso su Instagram : Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello vi è quella composta da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due dopo essersi conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia hanno continuato a frequentarsi, tra alti e bassi, anche fuori dal contesto televisivo ma a quanto pare il loro rapporto non sarebbe decollato e alla fine hanno preferito dirsi addio. A confermarlo è stata proprio la vincitrice ...

Grande Fratello - Martina Nasoni lascia Daniele Dal Moro su Instagram : la dura reazione dell'ex gieffino : Martina Nasoni ha deciso di chiudere con Daniele Dal Moro. Lui, ignaro di tutto, si sfoga sui social: "Sono rimasto di sasso".

