Marijuana | pugilato e l' Italia La vita di Finnegan Elder raccontata dalla madre

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) "È una tragedia. Io e mio marito siamo sotto choc". Ladi uno dei due studenti americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha risposto alle domande de La Stampa raccontando qualcosa in più sul passato e sul carattere di Finnigan Lee Elder. Il primo pensiero di Leah, 51 anni, è per la compagna del militare morto a Roma: ""Sono quanto più vicina al dolore di Rosa Maria. Non so come descrivere questo momento, ci sembra un incubo da cui ci sveglieremo. Ma sentiamo che il mondo ci è caduto addosso". Leah non ha avuto la possibilità di parlare direttamente con Finnigan ma racconta che il marito, giunto a Roma, lo vedrà nelle prossime ore. Anche per capire come è possibile che suo figlio "ragazzo riflessivo, che ha sofferto molto" possa ver compiuto un gesto del genere. Secondo il racconto della, il 19enne faceva uso di, che in ...

