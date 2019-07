Maltempo | temporali in Veneto | allerta gialla fino a domattina

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valevole ...

Maltempo : domani temporali in Veneto - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Dopo il Maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete ...

Meteo - è stato un weekend di Maltempo estremo e violenti temporali in Italia con oltre 500.000 fulmini : Per l’Italia era previsto un weekend terribile dal punto di vista Meteorologico e il maltempo si è manifestato in tutta la sua violenza sul Centro-Nord da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Tanti danni, 3 vittime e dispersi a causa degli eventi Meteo estremi. A Fiumicino, una donna ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in aria dalla furia di un tornado mentre si trovava in auto. Tanta la distruzione nell’area attraversata dal vortice. ...

Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo nella zona nord orientale : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 29 luglio, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di temporale

Maltempo Veneto : crollo delle temperature dopo i temporali : L’ondata di Maltempo di ieri ha portato in Veneto un crollo termico: la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10°C rispetto alle temperature dell’ultima settimana. In pianura si registrano 19-20°C, il cielo è coperto e su molte aree della regione ha continuato a piovere, seppur con meno intensità rispetto ai nubifragi di sabato, che hanno causato danni e disagi. A causa delle forti raffiche di vento, ieri pomeriggio la Capitaneria ...

Maltempo Piemonte - temporali nell’alessandrino : salta il concerto di Branduardi : Il Maltempo, ampiamente annunciato nelle scorse ore su tutto il Piemonte, e’ arrivato anche in provincia di Alessandria. temporali hanno interessato il capoluogo, la frazione di Spinetta Marengo e la zona di Bosco Marengo e Frugarolo. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, in prevalenza per allagamenti. Rinviati anche alcuni appuntamenti in programma stasera. Tra questi il concerto ‘Lirica sotto le Stelle’ ...

Maltempo - violenti temporali e bombe d’acqua in Toscana : oltre 100mm di pioggia e temperature crollate a +18°C dove 48 ore fa c’erano +41°C : Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a ...

Maltempo Veneto : temporali e danni in Polesine : Inizia a fare sul serio il Maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Con il passare delle ore stiamo assistendo ad un "escalation" di temporali, che risultano sempre più diffusi e di forte...

Meteo - comincia il weekend di Maltempo : violenti temporali e grandine al Nord ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO] : È iniziato il weekend di maltempo sul Nord Italia. Dopo la tromba marina avvistata al largo di Genova in mattinata, violenti temporali stanno colpendo in particolare Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia con forti piogge e grandine. Fino alle 15:30, segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici più rilevanti: 28mm a Portogruaro, Reggello, Muzzano, 18mm a Parella, Savignano sul Panaro, 17mm a Ferrara, 16mm a Valsamoggia, 15mm a ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : sgomberato campo scout in Val Daone : Dopo un forte temporale ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori – allontanati in un primo momento – sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo. In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti e’ stato ...