Maltempo | Provincia di Bolzano | 150mila euro per lavori urgenti a Pineta di Laives

Maltempo Piemonte : neve nel Cuneese - 15 cm sulla provinciale del Colle dell’Agnello : L’ondata di Maltempo in Piemonte ha anche riportato la neve in montagna: si segnalano una quindicina di centimetri di neve fresca accumulata lungo la provinciale del Colle dell’Agnello, in alta Valle Varaita, al valico internazionale con la Francia. A causa delle avverse condizioni meteo l’elisoccorso non è riuscito a raggiungere un uomo in zona, colpito da malore in quota. I soccorsi l’hanno dovuto raggiungere con ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - danni pesanti per l'agricoltura in provincia : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevole

Maltempo Vicenza : danni pesanti per l’agricoltura in provincia : “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevolezza che, con i cambiamenti climatici in atto, la situazione non andrà certo a migliorare”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, ...

Maltempo Lombardia : ripristinata viabilità sulla SS36 in provincia di Sondrio : E’ tornata regolare la viabilità lungo la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, in provincia di Sondrio, in seguito all’ondata di Maltempo che ha causato frane e l’esondazione di alcuni torrenti prossimi alla sede stradale. In particolare, smottamenti hanno interessato i territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo, con caduta su strada di detriti di piccole dimensioni da località Corti, nel comune ...

Maltempo : interrotta la provinciale 62 Valsassina nel Lecchese : A livello viabilistico la situazione in provincia di Lecco rimane precaria a causa di allagamenti e smottamenti nel settore nord della provincia. In particolare, resta interrotta la provinciale 62 della Valsassina, a causa di un grosso smottamento nel comune di Primaluna. La Valsassina e’ dunque divisa in due tronconi dal punto di vista viabilistico, raggiungibile comunque da un versante attraverso Lecco e dall’altro attraverso ...

Maltempo - Anas : “Proseguono le attività di ripristino della viabilità sulla SS36 - in provincia di Sondrio” : E’ stata ristabilita la viabilita’ lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Samolaco, in provincia di Sondrio, in seguito all’esondazione di un torrente prossimo alla sede stradale. L’esondazione ha causato l’allagamento della carreggiata per un tratto di alcune decine di metri che e’ stato ripulito una volta defluita l’acqua. Lo annuncia una nota diffusa oggi da Anas in cui ...