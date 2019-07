Maltempo Lombardia | piena improvvisa del fiume Serio | numerose persone rimaste bloccate

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L’improvviso innalzamento delle acque del, a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che oggi pomeriggio si trovavano in acqua in vari tratti dele che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero. A Vertova, in provincia di Bergamo, sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al. Ad Alzano Lombardo due gruppi disononell’acqua che si è alzata. Stesso problema a Pradalunga, dove sono rimasti bloccati su uno sbarramento in cemento e soccorsi tre ragazzi minorenni. Anche una donna di 54 anni è rimasta bloccata, tra Pradalunga e Alzano: si è posizionata su alcuni sassi in mezzo aled è stata recuperata con l’elicottero. Nessuna dellesoccorse è rimasta ferita ma tanto lo spavento per l’del ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, sabato #27luglio, per rischio temporali in Lombardia e su parte del Veneto.… - Italia_Notizie : Maltempo, violenta grandinata in provincia di Como: fiumi di ghiaccio - TutteLeNotizie : Maltempo, violenta grandinata in provincia di Como: fiumi di ghiaccio -