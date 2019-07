Mafia : Palermo - amministrazione giudiziaria per startup di Terni (2) : (AdnKronos) - Il ruolo dell'imprenditore del settore dei giochi e delle scommesse online è emerso "con un ruolo di primissimo piano nell'ambito delle indagini condotte dalla Squadra mobile di Palermo relative all'operazione "Game over" che a febbraio 2018 ha portato all'arresto di 22 persone e a num

Mafia : Palermo - amministrazione giudiziaria per startup di Terni : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – amministrazione giudiziaria per una startup di Terni sospettata di essere stata influenzata economicamente da soggetti contigui a Cosa nostra. La polizia di stato ha eseguito il provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su proposta del questore Renato Cortese. Si tratta della Face4job, con sede legale a Terni, fondata nel 2013 da un imprenditore di Partinico e ...

Mafia e massoneria - blitz fra Licata e Palermo. In manette due “maestri venerabili” : Sono un funzionario regionale e il figlio di un boss. Operazione del Ros, fermati anche cinque boss dell'Agrigentino

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) – La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Calogero Limblici, 14 anni a Antonino Vizzi, 14 anni a Vincenzo Cipolla, 13 anni e 8 mesi a Massimo Spoto, 13 anni e 4 mesi per Raffaele La ...

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Trentasette condanne per oltre 400 anni di carcere sono state emesse poco fa dal Tribunale di Palermo nell’ambito del processo scaturito dall’operazione ‘Montagna’, scaturita dall’ultima maxi inchiesta sulle cosche agrigentine. L’accusa era rappresentata dal procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e dai pm della Dda Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia ...

Trattativa Stato-Mafia - la Corte d’Appello di Palermo ascolterà la deposizione di Silvio Berlusconi il 3 ottobre : La Corte d’Appello di Palermo, che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, ha ammesso la richiesta dei legali dell’imputato Marcello Dell’Utri, di citare a deporre l’ex premier Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Corte d’assise d’Appello di Palermo dopo una lunga camera di consiglio. La Corte presieduta da Angelo Pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l’esame dell’ex senatore ed ex pm di Mani Pulite ...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Mafia tra Palermo e New York : asse con clan Gambino/ Lo Voi 'paure degli Inzerillo' : Mafia, 19 gli arresti eseguiti fra New York e Palermo. Gli Inzerillo rinati grazie anche all'apporto dei Gambino, il commento di Lo Voi.

