Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Paleremo, 31 lug. (AdnKronos) - "L’odierna inchiesta della Dda di Palermo che scoperchia l’ennesimo sistema di connivenze tra politica,uffici, pone ancora una volta l’accento sulla necessità che l’obbligo diall'appartenenza a logge massoniche, già in atto per i

zazoomblog : Mafia: M5S ‘dichiarazione adesione massoneria obbligatoria anche per funzionari pubblici’ - #Mafia: #‘dichiarazion… - gjscco : RT @demian_yexil: @BlondMan68 @GeaPilato @fattoquotidiano Certo, quando Savona fu bocciato dal Quirinale, come alternative furono proposte… - Ribelllion : RT @demian_yexil: @BlondMan68 @GeaPilato @fattoquotidiano Certo, quando Savona fu bocciato dal Quirinale, come alternative furono proposte… -