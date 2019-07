Mafia e massoneria in Sicilia,7 arresti

a braccetto. E'quanto emerge dalla nuova inchiesta antidella Dda di Palermo che ha emesso 7 fermi.Coinvolto anche un insospettabile funzionario regionale, massone. Le accuse: associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Documentate "qualificate dinamiche associative funzionali all'infiltrazione e di rilevanti attività imprenditoriali in via di realizzazione nell'Agrigentino -dicono gli inquirenti-e il posto di due massoni che ricoprivano il ruolo di maestri venerabili in distinte logge".(Di mercoledì 31 luglio 2019)