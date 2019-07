Mafia | arresti Palermo | pm ‘deputato regionale Pullara è massone’

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri 'io un intoccabile - non mi arrestano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all'alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere "essere un intoccabile" da parte dell’Autorità Giud

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri ‘io un intoccabile - non mi arrestano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all’alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere “essere un intoccabile” da parte dell’Autorità Giudiziaria. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo. In una conversazione con ...

Mafia : arresti Palermo - in manette funzionario regionale 'maestro venerabile' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Si chiama Lucio Litri il funzionario regionale siciliano arrestato al'alba di oggi dal Ros dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione su Mafia e massoneria. Lutri è dipendente dell'assessorato all'Energia, dove si occupa di finanziamenti pubblici. In passato è stato '

Legami tra Mafia e massoneria - 7 arresti a Licata : Mauro Indelicato Operazione "Halycon" dei Carabinieri a Licata, sette arresti tra affiliati a cosa nostra ed alla massoneria: le mani della criminalità anche sugli appalti per la demolizione delle case abusive Cittadina portuale dell’agrigentino, al centro del percorso tra Agrigento e Gela e per questo crocevia importante a livello commerciale della Sicilia meridionale, Licata affianca ad un territorio di notevole bellezza ...

Mafia e massoneria in Sicilia - 7 arresti : 7.14 Mafia e massoneria a braccetto. E'quanto emerge dalla nuova inchiesta antiMafia della Dda di Palermo che ha emesso 7 fermi.Coinvolto anche un insospettabile funzionario regionale, massone. Le accuse: associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Documentate "qualificate dinamiche associative funzionali all'infiltrazione e di rilevanti attività imprenditoriali in via di realizzazione nell'Agrigentino -dicono gli ...

Mafia nigeriana - scoperto clan tra Piemonte ed Emilia : arresti : Dalle prime ore dell'alba sono in corso due operazioni di polizia a Torino e Bologna nei confronti di un'associazione criminale nigeriana di tipo mafioso, da anni insediata in Piemonte ed Emilia Romagna. I provvedimenti restrittivi, emessi dalle Procure di Torino e Bologna colpiscono un elevato numero di appartenenti al culto "Maphite", molto diffuso e potente, fino ad oggi rimasto all'ombra rispetto alle altre cosche. Tra i destinatari non ...

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Le indagini dell’operazione, denominata ‘New connection’, hanno registrato il “forte legame instaurato tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense, con particolare riferimento alla potente Gambino Crime Family di New York, nonché la forte capacità pervasiva, da parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, sull’economia legale dell’omonimo quartiere, ...

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E ancora, per fare parte di Cosa nostra non bisogna avere parenti nelle Forze dell’Ordine, e neppure parenti di parenti. Ecco, una delle regole principali dei boss mafiosi, emersa ancora una volta da una intercettazione, “Abbiamo anche i requisiti, io neanche i parenti dei parenti ho sbirri, fino adesso, nella mia famiglia pure i parenti dei parenti, perché da noi erano, erano valori di primo “¦ però ...

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos : Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli ‘scappati’ dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò centinaia di vittime, hanno rialzato la testa. E sono tornati a Palermo, dove avevano assunto un ruolo di peso. Cognomi pesanti, come quello degli Inzerillo o dei Gambino, tornati in ...

Blitz antiMafia di polizia e Fbi fra Palermo e New York - 19 arresti : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Cali', capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa nostra siciliana e la mafia americana. Gia' undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa di ...

Un nuovo successo nella lotta alla Mafia : 19 arresti : Mentre i padrini corleonesi morivano in carcere, sepolti al 41 bis fino all'ultimo respiro, i perdenti della guerra di mafia degli anni Ottanta tornavano in Sicilia. Gli Inzerillo riconquistavano un posto di primo pano nella nuova Cosa Nostra palermitana. Il carcere è oggi il loro approdo, proprio c