Madre di Elder Lee | È un ragazzo riflessivo | forse era terrorizzato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Gianni Carotenuto "erae può avere agito in modo inconsulto". Così Leah Lynndi FinneganLee, il giovane accusato dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, prova a spiegare il comportamento del figlio "Sono sotto choc, come in un incubo da cui ci sveglieremo.mio figlio era, dunque può avere agito in modo inconsulto. Sono tremendamente dispiaciuta" per quanto successo. In un'intervista a La Stampa, Leah Lynndi FinneganLee, il giovane accusato dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, prova a spiegare così il comportamento del figlio. "È un, che ha anche molto sofferto", racconta la signora Leah, 51 anni, di mestiere consulente nel settore dei trasporti. La donna, apparsa molto turbata, dice altre cose sul conto del giovane: "Sì, faceva uso di marijuana - in ...

