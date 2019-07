Ma non si legittima il suicidio medicalmente assistito

Piacenza - sparò al ladro : per la Cassazione non è legittima difesa. “Da Peveri odio per dare una lezione” : Agì al di fuori del suo domicilio, in un parcheggio non custodito, e soprattutto lo fece con “modalità odiose”, e non merita le attenuanti perché animato dalla volontà “non già di bloccare i ladri, ma di dar loro una lezione”. Per questo la Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e sei mesi a carico dell’imprenditore piacentino Angelo Peveri per tentato omicidio nei confronti di un ladro di gasolio, il rumeno ...

Davanti al morso di un aggressore è legittima difesa stringere il naso ma non dare un pugno. Una sentenza : Le nuove norme in materia di legittima difesa possono essere applicate retroattivamente, ossia anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, approvata nell'aprile di quest'anno. È quanto si legge in una sentenza depositata oggi dalla quarta sezione penale della Cassazione, riguardante un processo per lesioni colpose legate alla degenerazione di una lite tra vicini di casa. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza ...

Legittima difesa : il gioielliere Zancan - 'faremo di tutto perché Onichini non finisca in galera' : Vicenza, 13 giu. (AdnKronos) - "All'annuncio della sentenza di condanna di Onichini mi sono infuriato, non è possibile che uno che si difende da un delinquente che gli è entrato in casa di notte venga condannato a cinque anni di galera, mentre il malvivente oggi è libero, nonostante un mandato di ca

Minacciare l’equipaggio pur di non tornare in Libia non è reato : è legittima difesa : Il Tribunale di Trapani assolve i migranti che avevano accerchiato i marinai della Vos Thalassa: la reazione veemente era lecita, perché il respingimento avrebbe comportato la violazione dei diritti alla vita, all'integrità fisica e sessuale, oltre a negare la possibilità di richiedere asilo. Anche per questo, l'accordo Italia-Libia mostra diversi punti di illegittimità.Continua a leggere

Caso Ivrea - non c'è legittima difesa se non c'è un'aggressione : Vivo a Ivrea.Ivrea, che tanti conoscono per la sua fama olivettiana o come splendido angolo di Piemonte circondato dalle dolci colline della Valchiusella, oggi è sulla bocca di tutti (e persino al top delle ricerche google) per “il Tabaccaio di Pavone che ha sparato al ladro”.Non si parla di altro ormai, al bar, dal giornalaio, in piazza e persino al supermercato c’è sempre qualcuno che chiede ad un altro: ...

Trapani - i migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

La difesa non è sempre legittima. Il caso del tabaccaio di Ivrea : Un tabaccaio di Ivrea, Marcellino Iachi Bonvin, ha sparato a tre rapinatori che stavano forzando l’ingresso del suo negozio e ne ha ucciso uno. Il magistrato ha aperto un’inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa, per consentire al tabaccaio di essere assistito da un avvocato, ma solo all’es