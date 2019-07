Luttwak | Carabiniere ucciso e foto con la benda? Ecco cosa accadrà

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Angelo Scarano Edwardnon usa giri di parole e prova a spiegare quali possono essere le conseguenze dellache ha fatto il giro del mondo Ladi Christian Natale Hjortto e ammanettato in una caserma dei carabinieri hanno fatto il giro del mondo. Proprio su quello scatto oggi la procura militare ha aperto un fascicolo e la procura di Roma ha avviato un procedimento per abuso d'ufficio e rivelazione del segreto d'ufficio. Al momento, secondo quanto si apprende, sarebbe indagato un militare dell’Arma. Fin qui i fatti. Ma a dare una lettura delle possibili conseguenze di quanto accaduto nelle fasi concitate dopo l'omicidio di Cerciello è Edwardche all'Adnkronos spiega in modo chiaro come stanno le cose: "Dubito che le autorità italiane o degli Stati Uniti lasceranno che questi dettagli abbiano qualsiasi importanza". Di fattodisinnesca così ...

