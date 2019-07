Lukaku Juventus | ultime notizie | Dybala rallenta lo scambio per l’ingaggio

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...

Mercato Juventus : fuori Dybala - dentro Lukaku - la mossa accontenterebbe tutti : Lo scambio Romelu Lukaku-Paulo Dybala per il calcioMercato della Juventus sembra ormai quasi cosa fatta. La Gazzetta dello Sport oggi parla di accordo vicino con titolo che lascia poco spazio ai dubbi: “Lukaku Juve sì”. Dello stesso avviso è Tuttosport che assicura come il via libera per il belga a Torino sia vicino. Insomma la trattativa è caldissima, l’agente dell’argentino è in Inghilterra per trattare con lo United, è possibile però, come ...

Se la Juventus riesce a dare Dybala per Lukaku più soldi - vuol dire che sono dei geni : Come Totòtruffa62 Siamo alla riedizione di Totòtruffa62. Siamo alla vigilia di una delle operazioni di mercato più incredibili della storia del calcio, una sorta di rapina al treno Glasgow-Londra in versione calcistica. Ma stavolta c’è solo da togliersi il cappello e inchinarsi davanti al genio di Fabio Paratici e della Juventus. Leggiamo e ascoltiamo della trattativa tra Juventus e Manchester United per uno scambio Lukaku Dybala. E ...

Juventus o Inter per Lukaku - parla l’ex tecnico che lo lanciò : le indicazioni sulla prossima destinazione : Tutti pazzi di Lukaku. I club italiani hanno messo nel mirino l’attaccante del Manchester United, è testa a testa tra Juventus e Inter con i bianconeri che nelle ultime ore hanno effettuato il sorpasso grazie ad un possibile scambio con Dybala. Geert Emmerecht, il suo ex tecnico che lo lanciò parla del calciatore in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Romelu è molto diverso dal fratello Jordan, che gioca ...

Juventus - trovato l'accordo con Lukaku : beffata l'Inter - Dybala verso l'addio : Attendere, tentennare, bluffare, per capire quando e come sferrare il colpo decisivo. Le cosiddette "strategie della tensione" («perde chi crolla prima»), sono alla base del calciomercato e possono rivelarsi tanto utili quanto dei clamorosi autogol. Ne sa qualcosa il Milan sorpassato sul più bello d

L'Inter sfida la Juventus per Lukaku : i nerazzurri avrebbero l'accordo con il belga : Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato in queste settimane è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è sempre accostato alL'Inter che, però, si è vista rifiutare la prima offerta da sessanta milioni di euro più bonus. La richiesta del Manchester United, infatti, resta quella di ottanta milioni di euro. Inoltre, negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile inserimento della Juventus nell'affare con i bianconeri che ...