Ludmilla Radchenko | dedica al marito Matteo Viviani Foto | ' Sei un grande esempio'

Ludmilla Radchenko al marito Matteo Viviani : Ero preoccupata - sei un esempio per i nostri figli : Rientrato dal suo viaggio in Islanda, la Iena Matteo Viviani ha riabbracciato la sua famiglia e la moglie, l'ex letterina di "Passaparola", ha avuto parole di stima e affetto per il suo impegno benefico che lo ha portato anche ad aver un incidente. L’ex letterina di "Passaparola" Ludmilla Radchenko ha potuto finalmente riabbracciare il marito, la Iena Matteo Viviani, rientrato dal viaggio in Islanda dopo il brutto incidente che lo ha visto ...

Ludmilla Radchenko - il bagno in piscina è… bollente : Ludmilla Radchenko regala ai suoi follower uno spettacolo bollente. In topless e con addosso solo una cuffia e un minuscolo perizoma, l’ex letterina si tuffa in piscina per un bagno: curve perfette e focus sul lato B, mentre nuota in acqua concede un siparietto imperdibile.