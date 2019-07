Lozano – Montervino | “Sarebbe il migliore innesto Su Milik…”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L’ex capitano azzurro Francescoè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ed ha espresso un parere sulla priorità che dovrebbe avere il Napoli sul mercato.– Secondoil messicano dovrebbe essere la priorità per il Napoli. Le sue parole: “Sono dell’idea che il migliorpossa essere, potrebbe far innamorare i tifosi. Non penso che da solo sia sufficiente ma il Napoli farà un altro buon, forse un trequartista per sfruttare quello che ritengo essere un grande attaccante, Milik”. Su Sarri e l’inizio di campionato “I calciatori della Juventus ci metteranno poco ad assimilare i concetti di Sarri, sono campioni. Ci sarà presumo qualche problematica a livello tattico,dovrà essere bravo il Napoli a sfruttarle, proprio in un avvio contro i bianconeri. Forse meglio incontrare subito squadra ...

