Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Quello che possono fare i numeri non possono farlo le letture di parte, le interpretazioni che provano a nascondere la polvere sotto al tappeto, i tentativi di rilancio affidati a spin roboanti, l’eterna gara interna al governo su chi ha in mano il bastone del comando. É come mettere su una pista di Formula 1 una Ferrari e un cavallo: la prima incassa giri, il secondo zoppica, ha il fiato corto. Il confronto è impietoso. I numeri sono quelli dell’Istat, che inchiodano il Pil del secondo trimestre a zero. La crescita non c’è e non è un incidente di percorso. É un trend: sono quindici mesi che il tratto dell’economia italiana è quellostagnazione. Immaginate un grafico: la linea del Pil dritta, con variazioni risibili, appiattita alla base. Collocate ora la linea del governo visto che l’arco temporale ...

HuffPostItalia : Lo schiaffo della realtà - AngeloDiFalco1 : Lo schiaffo della realtà (di G.Colombo) - GiusCheGuevara : @CurioGorilla Che uno quando è al governo non maneggia materiale incandescente della propria nazione eh...figurati.… -