Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Quegli scogli che amava tanto presto saranno dedicati a lui. Tra poche settimane ladi Ardenza adiventerà la “” in onore dell’ex Presidente della Repubblica che qui era nato nel 1920 e cresciuto prima di trasferirsi a Roma per iniziare la sua lunga carriera istituzionale. La decisione è stata presa martedì daldiche è riuscito, dopo due anni di polemiche e il “no” del M5S durante la giunta Nogarin, ad approvare un atto di indirizzo politico per dedicare la, scomparso a 95 anni il 16 settembre 2016. “Per me è una priorità – ha commentato il neo sindaco Pd, Luca Salvetti – è il segnale chiaro chevuole rendere omaggio a chi le ha dato lustro”. L’intitolazione dellaperò non è piaciuta alle opposizioni che hanno votato contro o si sono astenute. Adesso manca solo una delibera di ...

AndreaRomano9 : Un grande grazie al Consiglio comunale di #Livorno che ha appena deciso di intitolare la Rotonda di Ardenza alla me… - TutteLeNotizie : Livorno, la Rotonda dell’Ardenza intitolata a Carlo Azeglio Ciampi: il consiglio comunale… - SimoneLanari82 : Rotonda d'Ardenza intitolata a Ciampi: ecco cosa ne pensano i livornesi -