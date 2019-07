L' Etiopia pianta oltre 350 milioni di alberi in un solo giorno

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L'stabilisce il record mondiale di semina di353di piantine sono statete il 29 luglio nell'arco di 12 ore grazie a una campagna governativa intesa a contrarrestare nel paese del corno d'Africa la siccità e la deforestazione. Alcuni uffici pubblici sono rimasti chiusi per consentire ai funzionari di unirsi al progetto denominato Green Legacy Initiative al quale hanno preso parte volontari in un migliaio di località dell', nonché funzionari delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e personale delle rappresentanze diplomatiche estere in. A lanciare l'iniziativa, il primo ministro Abiy Ahmed nell'ambito di un progetto che punta a mettere a dimora quattro miliardi diautoctoni. Secondo stime delle Nazioni Unite, la copertura forestale dell'è diminuita dal 35% del ...

