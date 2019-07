Leona Lewis si è sposata in Italia nella tenuta di Sting

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019)si èin. Lo scorso weekend, in Toscana,disi è svolta la cerimonia che ha unito in matrimonio la cantantee il ballerino e coreografo Dennis Jauch.I due sono fidanzati ufficialmente da un anno: nel giorno del loro ottavo anniversario insieme, è giunta la proposta di matrimonio che ha portato l'artista verso l'altare solo qualche giorno fa, dopo un anno di preparativi.La location perfetta è stata ladiin Toscana. L'artista ha prestato la sua proprietà tra le campagne toscane a, Dennis Jauch e ai loro 180 invitati.Sabato scorso la cantante 34enne ha pronunciato il fatidico "sì", prima di partire alla volta della luna di miele, sulla quale si hanno pochissimi dettagli. Nel corso della cerimonia di nozze,ha cambiato abito ben 3 volte. Ha indossato un abito cipria per la cerimonia, poi si ...

