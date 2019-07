Lega avanza | M5S rallenta Meloni sorpassa Berlusconi

Sondaggi elettorali Tecnè : avanza la Lega - male il Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: avanza la Lega, male il Pd La Lega sembra essere un fortino inespugnabile. Le critiche piovute addosso al partito e a Salvini in merito al Russiagate non hanno influenzato le preferenze degli italiani che continuano a premiare il Carroccio. Secondo l’ultimo Sondaggio dell’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire realizzato tra il 24 e il 25 luglio, la Lega, rispetto alla precedente rilevazione, guadagna ...