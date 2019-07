Fonte : ilpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migrantiseparati dai loro. L’ACLU (American Civil Liberties

GeoSkill : RT @ilpost: Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che… - cascipatrizia : RT @ilpost: Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che… - ilpost : Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump ave… -