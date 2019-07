Le liti nel governo sul decreto giustizia e la morte del figlio di bin Laden

Chi sono i politici coinvolti nell'inchiesta Libro Nero su 'ndrangheta e potere : Un esponente di spicco di Fratelli d'Italia e due big del Partito democratico sono i politici coinvolti nell'inchiesta 'Libro Nero' sugli intrecci tra il 'palazzo' e la criminalità. Imprenditori, medici, 'ndranghetisti e politici, tutti insieme per condizionare la vita politica ed economica di Reggio Calabria e dintorni. L'inchiesta "Libro Nero" ha squarciato meccanismi perversi, rapporti pericolosi, legami inimmaginabili, portando all'arresto ...

‘Ndrangheta - arresti nel clan Libri a Reggio Calabria : “Mani su politica e imprenditoria” : Maxi blitz della polizia a Reggio Calabria contro il clan Libri: 150 agenti hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip, effettuando anche decine di perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese: "Favorivano politici e imprenditori a loro asserviti".Continua a leggere

Nel silenzio-assenso della politica - la maglia di Cinema America un simbolo di antifascismo : Nelle scorse ore, un ragazzo che indossava la maglietta del Cinema America è stato insultato e aggredito a Frosinone. È il terzo episodio di questo tipo in poche settimane, in quella che è una vera e propria offensiva contro la realtà antifascista romana, nata nel 2012 quando un gruppo di studenti decise di occupare un Cinema a Trastevere, che stava per essere trasformato in appartamenti di lusso e parcheggi. “Erano di estrema destra“, ha ...

E' morto Bartolo Pellegrino : lutto nella politica siciliana : E' morto Bartolo Pellegrino: politico di lungo corso, fu deputato dell'Assemblea regionale nella VII, XI e XII legislatura. Cordoglio i. Miccichè

Aida - Verdi nel mirino del politicamente corretto : Roberto Vivaldelli Il soprano americano Tamara Wilson, che interpreta Aida all'Arena di Verona - la sua ultima apparizione è prevista per domenica - ha annunciato di non voler essere truccata di nero. E scoppia il caso L'ideologia del politicamente corretto non risparmia nessuno: cartoni animati, serie tv, videogiochi, musica, film e ora anche un capolavoro come l'Aida, l'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, basata sul libretto ...

Rai - l’Agcom apre istruttoria per violazione pluralismo sotto elezioni : nel mirino Tg2 - Tg2 Post - Realiti e L’Approdo di Lerner : Mancanza di equilibrio, pluralismo, completezza e obiettività. Soprattutto, “assenza di un contraddittorio adeguato“. L’Autorità Garante per le Comunicazione ha messo nel mirino alcuni programmi d’informazione Rai, che durante l’ultima campagna elettorale non avrebbero rispettato i principi cardine della comunicazione politica, secondo quanto indica la normativa, “al fine di soddisfare il diritto del cittadino ...

Caso Siri - Arata intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...

Merkel rassicura : "Sto bene. Nel 2021 finisce la mia vita politica - ma spero in una vita anche dopo" : “Comprendo le domande sulla mia salute, ma ho già risposto: sto bene”. Così in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel ha provato ad arginare le preoccupazioni sul suo stato di salute, dopo i recenti episodi di tremore avvenuti in pubblico.“Sono in grado di svolgere il ruolo di cancelliere”, ha detto Merkel. “Come persona, ho un forte interesse per la mia salute”. E ancora: ...

Antonella Clerici - si muove la politica. La deputata Marrocco di Forza Italia spara contro la Rai : terremoto : Si muove anche la politica per difendere Antonella Clerici dalla sua estromissione di fatto dai palinsesti di Raiuno e della Rai. Alla storica conduttrice della Prova del Cuoco verrà affidata solo la serata di Telethon, una sorta di contentino visto che per lei non è previsto alcuno show o striscia.

Andrea Camilleri - l’intervista di Silvia Truzzi nel 2013 : “Agli italiani non piacciono i politici che ragionano e agiscono con onestà” : “Agli italiani non piacciono i politici che ragionano e agiscono con onestà e che sono dimessi. Avevamo un uomo mite e onesto come presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, che ben presto diventò per tutti ‘Fessuccio’. Silvio Berlusconi? Non è fascista, ma si pone come se fosse un gerarca fascista. E questo piace molto”. Nel 2013 la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Silvia Truzzi, intervistò Andrea Camilleri: politica, ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Stefano Napolitano eliminato da Trungelliti in tre set nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per Stefano Napolitano (n.178 del mondo), impegnato quest’oggi nell’ultimo turno delle qualificazioni all’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata l’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Marco Trungelliti (n.161 del ranking) per 6-7 (4) 6-2 6-3 in 2 ore e 35 minuti di partita. Il Tennista del Bel Paese ha lottato strenuamente ma poi ha dovuto arrendersi al sudamericano. Nel primo set ...

Recalcati : “Bisogna stare attenti alle banalizzazioni nella divulgazione dei temi psicoanalitici al grande pubblico” : La terrazza di Villa Fondi giovedì sera, grandangolo di bellezza, era piena come i tornanti di Colle Finestra al Giro d’Italia. Tutti aspettavano Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano della prima ora che tornava nella cittadina costiera per una lectio magistralis sul tema “Lessico d’amore”, libro Feltrinelli e programma televisivo seguitissimo. Su Rai 3. Prima dell’evento abbiamo in esclusiva per Il Napolista avuto la possibilità di fargli ...