Land Rover - Le Defender diventano più sportive

BalLando con le stelle - Veera e Osvaldo non si nascondono più. Milly Carlucci - il motivo del rimprovero : Ricordiamo tutti del granchio preso da Milly Carlucci in diretta tv. La conduttrice di Ballando con le stelle, in onda sulla Rai, aveva fatto scusare in diretta tv il ballerino Stefano Oradei, con la collega e all'epoca fidanzata, Veera Kinnunen, per aver avuto degli atteggiamenti aggressivi, dovuti

Getta rifiuti in un'aiuola - cLandestino aggredisce anziano dopo rimprovero : Federico Garau La vittima, un pensionato di 76 anni, aveva visto il transessuale Gettare una bottiglia di vetro vuota in un'aiuola e, per questa ragione, lo aveva invitato a raccoglierla. Il suo rimprovero ha tuttavia scatenato la furia del brasiliano che, reso ancor più violento dai fumi dell'alcol, lo ha aggredito Gravissimo episodio d'aggressione commesso a Brescia da un transessuale di 51 anni che, in preda alla furia, si è ...

Jaguar Land Rover e BASF testano una tecnologia per convertire i rifiuti in plastica : Il progetto ChemCycling raccoglie i rifiuti in plastica e li ricicla in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei...

Jaguar Land Rover e BASF insieme per una nuova metodologia di riciclo : Jaguar Land Rover e la BASF promuovono un progetto di ricerca che affronta la sfida dei rifiuti in plastica. Il progetto ChemCycling raccoglie i rifiuti in plastica e li ricicla in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei futuri modelli Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover sta sperimentando un innovativo procedimento di riciclo che converte la plastica di scarto in un nuovo materiale pregiato, che potrebbe essere impiegato sui ...

Jaguar Land Rover Italia – Consegnate le Discovery alla Polizia di Stato : Land Rover consegna le Discovery alla Polizia di Stato celebrando un rapporto trentennale Ieri mattina, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha ricevuto Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, per una stretta di mano che ha suggellato la trentennale esperienza di partnership commerciale. A seguire, al Museo delle Auto della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia di consegna della Land Rover Discovery, l’auto ...

Land Rover consegna 30 Discovery alla Polizia di Stato [GALLERY] : Questa mattina, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha ricevuto Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, per una stretta di mano che ha suggellato la trentennale esperienza di partnership commerciale. A seguire, al Museo delle auto della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia di consegna della Land Rover Discovery, l’auto che proprio quest’anno ha compiuto trenta anni da quando, nel 1989, fu lanciata la prima ...

Trenta nuove Land Rover per la Polizia di Stato : Trenta nuove Land Rover Discovery fiammanti per la Polizia di Stato. La casa automobilistica le ha consegnate a Roma al capo della Polizia

Jaguar Land Rover - rinnova la fabbrica di Castle Bromwich per l’elettrificazione : Nuovi piani di produzione per una gamma inedita di modelli dei marchi Jaguar e Land Rover. Si punta all'elettrificazione e la produzione avverrà nell'impianto di Castle Bromwich (Regno Unito)...

Daniele Maver - I miei 12 anni alla guida di Jaguar Land Rover Italia : Nessuno quanto lui è sul ponte di comando di una stessa azienda automobilistica da tanto tempo in Italia, e il suo essere un appassionato surfista gli ha permesso di restare sulla cresta dellonda pur vedendo il panorama cambiare con una velocità sconosciuta a chi laveva preceduto. Daniele Maver si è insediato come presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover il primo aprile del 2007 e si quindi goduto lanno delle vendite record ...

Jaguar Land Rover riduce lo stress : una nuova tecnologia che si adatta all’umore di chi guida : Jaguar Land Rover sta sperimentando una nuova applicazione dell’Intelligenza Artificiale, in grado di cogliere i cambiamenti di umore del guidatore. Le regolazioni della cabina potranno variare reagendo alle espressioni facciali del conducente, per ridurne lo stress Jaguar Land Rover sta sperimentando un’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che è in grado di interpretare lo stato d’animo del guidatore – ...

Land Rover - Ultimi collaudi per la nuova Defender : Stando a questultime foto scattate al Nürburgring, ci sono ancora dei dettagli da limare. Ma alla presentazione della nuova Land Rover Defender manca poco (sarà al Salone di Francoforte 2019) e mentre le pellicole camouflage cadono come foglie dalla carrozzeria, da Gaydon filtrano nuove indiscrezioni che tratteggiano in modo nitido la prossima serie delliconica fuoristrada britannica, uscita di produzione nel 2016 dopo 68 anni di carriera.Dalla ...

Jaguar Land Rover : accelerato il processo di elettrificazione - nel Regno Unito la costruzione di una nuova gamma : Jaguar Land Rover accelera il processo di elettrificazione delle proprie vetture: una nuova gamma di modelli sarà costruita nel Regno Unito Jaguar Land Rover ha presentato i piani di produzione di una nuova gamma di veicoli elettrici, che saranno costruiti nel suo impianto di Castle Bromwich, nel Regno Unito. L’annuncio rappresenta un altro significativo step dell’impegno dell’azienda nel voler offrire ai propri clienti versioni ...

Jaguar e Land Rover al Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli [GALLERY] : Jaguar e Land Rover si preparano ad entusiasmare gli spettatori del Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli Jaguar e Land Rover faranno debuttare una serie di eccitanti modelli all’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, manifestazione che comprende tutto quanto è automobilismo. Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di ...