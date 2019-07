L’affare di Parigi Le conseguenze dell’amore della Lega per l’Africa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Che scena formidabile! Gianluca Savoini, già portavoce di Matteo Salvini, in missione ariceve dalle mani di Mohamed Khabbachi, emissario di re Mohammed VI, 150mila euro. Li spacchetta in bagno, ma colto dall’emozione per via di un intruso a cui evidentemente scappa la pipì, li lascia cadere . È un cesso alla turca. Il povero Savoini è costretto a raccogliere e ripulire le banconote una a una. È il 2016. L’anno prima Savoini aveva accompagnato Matteo Salvini in Marocco, terra bellissima anzi “stupenda”, disse il nostro Matteo. “In Marocco bisogna investire”, raccomandò. L’amicizia marocchina, finora sconosciuta, riempie il cuore. Chissà che Salvini, in questi giorni in missione nel Sud d’Italia, non decida di aprire il suo orizzonte, per un domani spettacolare, ancora più a sud, nel teatro stupendo del Maghreb. Spiegherà, al modo che ha fatto con i meridionali, che copriva ...

