Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019)è stata immortalata a Los Angeles dai paparazziquello che sembra essere il suo. E no, non è. A dispetto delle voci che la volevano già convivente con l’attore di A Star is Born, fresco di separazione dalla moglie Irina Shayk, la popstar è stata vista in compagnia di un altro uomo, il 37enne Dan Horton, tecnico del suono. Una notizia che ha deluso non poco tutti i fan della coppiache già sognavano un lieto fine da film, anche perché il bacio immortalato dagli obbiettivi dei fotografi lascia pochi dubbi. Dan Horton esono stati visti insieme al ristorante Granville di Studio City, in California, durante un bruch, la scorsa domenica 28 luglio. Non solo, oltre alle foto esclusive del bacio tra i due, la rivista americana People ha pubblicato anche i racconti di diversi testimoni presenti quel giorno nel ...

stanzaselvaggia : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono Bradley Cooper e Lady Gaga che ce l’hanno fatta. - FQMagazineit : Lady Gaga paparazzata mentre bacia il nuovo fidanzato: no, non è Bradley Cooper - callmesarah_ : @illatopositivo Ma Lady Gaga ha la figa stregata, non lo biasimo onestamente. -