La tecnica di editing genetico Crispr sarà usata per trattare la cecità negli esseri umani

Fonte : wired

(Di mercoledì 31 luglio 2019) (foto: Guido Mieth via Getty Images) Ladidel genoma verrà testata: si tratta di una delle primissime volte in cui il metodo rivoluzionario di taglia e incolla del dna viene applicato nel corpo umano, per correggere un difetto. Ed è la prima volta in cui verrà utilizzata contro una malattia genetica della retina che porta alla. A renderlo noto è l’agenzia di stampa internazionale Associated Press, che annuncia l’avvio di un trial clinico,Stati Uniti, che vedrà la partecipazione di 18 volontari, sia adulti sia bambini, con una patologia rara chiamata amaurosi congenita di Leber. Una malattia genetica rara Questa malattia rara può avere gravità diverse e in alcune forme può portare alla. Diverse mutazioni in vari geni (circa 15-20) sono responsabili dello sviluppo della patologia, che si manifesta con una ...

