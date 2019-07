La stampa 3D rivoluziona il mondo degli handbikers

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Quando l’atleta e handbiker Marco Milanesi si è rivolto a Elmec 3D era alla ricerca di una soluzione che gli permettesse di proseguire il suo sogno sportivo, alleviando i problemi infiammatori che le ore di allenamento gli procuravano al braccio. Grazie alla tecnologia di manifattura additiva Elmec 3D ha realizzato per lui un pezzo completamente ergonomico e leggero costruito ad hoc sulla sua fisionomia. Marco pratica l’handbike, sport paralimpico dove si corre con biciclette speciali pensate per persone con disabilità motorie, ormai da 15 anni partecipando a gare nazionali e internazionali. Da grande appassionato di tecnologia si è rivolto a Elmec 3D per risolvere un problema che lo affliggeva da anni: una fastidiosa infiammazione al braccio dovuta alle lunghe ore di allenamento e ad un problema alle mani. Il progetto è iniziato digitalizzando il modello della mano di Marco con un ...