La sindrome da alienazione parentale e i suoi negazionisti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Neghereste mai l’esistenza dello stalking o del mobbing sostenendo la tesi strampalata che il disturbo da stalking e da mobbing non essendo ancora stati inseriti nel DSM-V, ossia nella Bibbia dei disturbi comportamentali, come tali non esistono? Eppure ci sono soggetti che avvinti nelle proprie dietro-ideologie o nell’esigenza di assecondare a tutti i costi chi li paga e soprattutto nell’intento di non far crollare un lucroso sistema che ruota intorno alla distruzione di un genitore e dunque nel bisogno di mantenere il minore in uno stato di permanente sofferenza, affinché tutti possano volteggiare a lungo intorno al suo dolore, che continuano a sostenerlo. E se ne vantano. E per sostenerlo citano dunque a sproposito ed ossessivamente (questo sì che è un disturbo comportamentale…) la Pas, le sentenze della Cassazione delle quali hanno letto malamente al più uno stralcio o il titolo sul ...

