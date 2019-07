La Samp verso la cordata Vialli | affare da 90 milioni

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Bisognerà attendere la fine della settimana, poi il periodo a disposizione del fondo Aquilor per far valere il proprio diritto di prelazione per rilevare ladoria scadrà. Fino ad ora – scrive “La Gazzetta dello Sport” –, nessun passo ufficiale è stato mosso, motivo per cui l’altro gruppo interessato – la– resta alla … L'articolo Lalada 90

it_samp : La smentita di #Ferrero verso il secolo, non cambia nulla rispetto a quello che abbiamo scritto. Buon pranzo - SampdoriaPress : Mulè verso la Juve: intesa a titolo definitivo per 5 milioni - it_samp : #Criscitiello: '#ferrero mi ha chiesto di accompagnarlo verso l'acquisizione dell'Avellino, la sensazione è che non… -