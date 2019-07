La nube radioattiva che ha contaminato l' Europa | ecco le prove dell' ultimo disastro

Misteriosa nube radioattiva di Rutenio-106 in Europa : “Sprigionata da un incendio o da un’esplosione” : La Misteriosa nube radioattiva che invase l’Europa nell’autunno del 2017 fu originata da un impianto atomico russo nel sud degli Urali e, probabilmente, fu sprigionata da un incendio o da un’esplosione: lo rivela il quotidiano britannico “The Times“, che anticipa oggi il contenuto della ricerca pubblicata su “Proceedings of the National Academy of Sciences“, condotta dal prof. Georg Steinhauser ...