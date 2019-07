La minaccia del gambero killer sfuggito da un allevamento

Bce lascia tassi invariati. Draghi : "Pesa minaccia del protezionismo" : La Banca centrale europea lascia i tassi d’interesse invariati al livello attuale, cioè con il tasso principale fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. Il costo del denaro resterà dunque invariato e i tassi potrebbero addirittura scendere ulteriormente, almeno fino "alla prima metà del 2020 e comunque per tutto il periodo di tempo necessario" per far salire l’inflazione in area 2%.A spiegarlo è ...

Corea del Nord lancia due missili nel Mare del Giappone. Seul : “È una minaccia” : Nuove tensioni in Corea. La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang. I missili hanno viaggiato per 430 chilometri e sono finiti nel Mar del Giappone. Lo affermano le autorità sud Coreane, secondo cui i vettori, come riporta la Cnn, rappresentano una “minaccia militare” che rischia di compromettere il processo di pace nella penisola Coreana. La Corea del Sud, insieme ...

La minaccia della monnezza spaziale : “Dal 4 ottobre del 1957 al 17 luglio del 2019 l’uomo ha scaricato in orbita una intera Torre Eiffel”. Si parla tanto dell’immondizia spaziale, ma proprio in occasione delle celebrazioni dei cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna un censimento preciso di quello che rappresenta ci arriva dal Cnr. “Le 7

Berlino - evacuata sede del partito Die Linke per allarme bomba : la minaccia per mail : evacuata la sede centrale a Berlino del partito Die Linke, la formazione di estrema sinistra in Germania. Questa mattina negli uffici del partito è arrivata una mail con la minaccia di far esplodere l’edificio che si trova vicino ad Alexanderplatz con una bomba. Per precauzione la polizia ha ordinato a tutte le persone presenti di abbandonare la sede e sta “esaminando la serietà del messaggio”, come ha fatto sapere un ...

Estinzione - sempre più lunga la lista delle specie minacciate : 28mila in più a rischio : E’ purtroppo sempre più lunga la lista delle specie minacciate di Estinzione: l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha reso noto che sono a rischio 28mila specie in più, il 27% di quelle esistenti. L’elenco ora comprende in totale circa 106mila specie, classificate secondo una scala che va da quelle con minore rischio di Estinzione a quelle seriamente minacciate, fino a quelle ormai estinte, ossia il cui ...

Multata per 85mila sterline! minaccia di uccidere i passeggeri e tenta di aprire il portellone dell'aereo : Ha iniziato a urlare, scalciare e aggredire la gente che si trovava intorno a lei, sul suo stesso aereo, Minacciandoli di morte: ora quel comportamento potrebbe costarle 85mila sterline. La 25enne britannica Chloe Haines è stata accusata dalla compagnia aerea jet2.com di aver tenuto “una serie di comportamenti aggressivi, illeciti e pericolosi”.\\Il fatto è avvenuto su un volo diretto dall’Inghilterra alla Turchia, a Dalaman. La donna ha tentato ...

Salvini : "Gli estremisti del missile scoperti grazie a una minaccia di morte nei miei confronti" : Il vicepremier commenta il sequestro dell'arsenale al gruppo di nazifascisti e rivela: "La segnalazione riguardava un gruppo ucraino che avrebbe voluto attentare alla mia vita"

Palermo : minacciano di divulgare video intimi ex fidanzatina del figlio - coppia arrestata : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Ricattavano la ex fidanzatina del figlio, ancora minorenne, di divulgare i video e le foto intime mandate dalla ragazzina al fidanzato, ma sono stati arrestati. In carcere è finita una coppia di coniugi di Villagrazia di Carini (Palermo). L'ordinanza è stata eseguita a

Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato in Copa America - il racconto del difensore : “i miei figli non possono nemmeno andare al parco” : Tesillo racconta i terribili giorni dopo l’eliminazione della Colombia dalla Copa America: il racconto del difensore colombiano dopo il rigore sbagliato e le minacce di morte Giornate terribili, quelle dopo l’eliminazione della sua Colombia dalla Copa America, per Tesillo, colpevole di aver sbagliato un clamoroso rigore, fondamentale per la ‘salvezza’ della sua squadra. Il calciatore colombiano ha ricevuto ...

La vignetta del giorno : quando il proiettile è una minaccia - per la sinistra è una supposta : Fonte foto: Cristiano SoroLa vignetta del giorno: quando il proiettile è una minaccia, per la sinistra è una supposta 1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Francia tassa i giganti del web. Trump minaccia dazi : La minaccia di ritorsioni degli Stati Uniti non è servita a piegare la Francia. Con il definitivo via libera del Senato, il parlamento francese ha adottato oggi la cosiddetta ‘Taxe Gafa’, l’imposta unilaterale sui colossi digitali del web come Google, Amazon, Facebook o Apple che ha fatto infuriare l’amministrazione Trump. Fino all’ultimo, Washington ha tentato di indurre Parigi a fare retromarcia, bollando ...

Due teschi minacciano di cambiare la storia della nostra specie : L’analisi del DNA fatte a due teschi antichi cambieranno la storia dell’essere umano. L’analisi del DNA fatte a due teschi ritrovati negli anni 60-70 in Grecia dimostrano che Risalgono a più di 200 mila anni fa. È la testimonianza più antica che abbiamo delle migrazioni dall’Africa Una squadra di paleoantropologi ha rivisto i due teschi […] L'articolo Due teschi minacciano di cambiare la storia della nostra specie ...

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...