La migliore amica di Kate Middleton | che chiama la figlia anche Charlotte

Effetti della crisi - scopre che il marito l’ha tradita con la sua migliore amica ma non ha i soldi per divorziare : Una donna inglese ha raccontato la sua storia molto particolare a uno dei tabloid più seguiti del Regno Unito, il Mirror. La donna che si chiama Claire Hitchen ha raccontato di aver scoperto che il suo amato marito l’ha tradita con la sua miglior amica ma è costretta a continuare a convivere con lui perché non ha i soldi per chiedere il divorzio. Claire e la sua miglior amica Louise erano inseparabili già dai tempi della scuola e le ...

Meghan Markle tradita dalla migliore amica : le copia l’abito da sposa : Meghan Markle ha probabilmente vissuto un’amara delusione quando ha scoperto che la sua migliore amica, Jessica Mulroney, le ha copiato l’abito da sposa. Jessica è una nota stilista canadese che grazie al legame con la Duchessa del Sussex ha visto crescere in maniera esponenziale il fatturato della sua azienda. La Mulroney è una delle poche amiche ad essere sempre accanto a Meghan, anche dopo il matrimonio col Principe Harry. Sarà ...

Gisele Bündchen così legata alla gemella Patricia : «La mia migliore amica sempre» : Gisele Bündchen e PatriciaGisele Bündchen e PatriciaI gemelli delle starScarlett Johansoon e HunterScarlett Johansoon e HunterAshton Kutcher e MichaelBenji e Joel MaddenBen e Joe Madden Eva GreenMary-Kate e Ashley OlsenMary-Kate e Ashley OlsenVin DieselGisele Bündchen ha appena compiuto 39 anni. Il marito Tom Brady, come negli ultimi 10 anni, le ha scritto una romantica dedica. In portoghese, la sua lingua madre, che tradotto suona più o meno ...

Non potrebbe esistere un’amica migliore di lei! Serena Williams prende le difese di Meghan Markle : Ha creato un po’ di scompiglio la presenza di Meghan Markle alla finale dei campionati di Wimbledon. Tanto è vero che Serena Williams, tennista e amica fidata della duchessa di Sussexm, ha preso le sue difese per cercare di placare le polemiche e i rumor negativi che stavano serpeggiando durante l’evento sportivo.\\ Come ha riportato Grazia, Meghan Markle avrebbe chiesto esplicitamente alle bodyguard di impedire ai presenti di ...

Le promette 9 milioni per le foto di un omicidio : 18enne uccide la sua migliore amica con l’aiuto di quattro compagni : Ha conosciuto sui social un uomo che, spacciandosi per miliardario, le ha promesso 9 milioni se lei gli avesse mandato foto e video mentre commetteva un omicidio. “Voglio seguire tutto minuto per minuto, e ti darò nove milioni di dollari“, le aveva detto in chat. E lei, 18enne, ci è cascata e ha organizzato assieme a quattro amici l’omicidio di quella definiva come la sua migliore amica, convinta che il “milionario” l’avrebbe ...

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Le aveva dato un passaggio! 14enne stuprata dal padre della sua migliore amica : Ad incastrare l'orco, un 45enne del posto, gli esami svolti da un biologo dei Ris: questi ha dimostrato scientificamente che le tracce di sperma rimaste sui pantaloni della ragazzina appartengono proprio all'imputato. Resterà dietro le sbarre il 45enne di Trivigliano (Frosinone) accusato di avere violentato una 14enne amica della figlia. Ad incastrarlo le prove fornite da un biologo dei Ris, il quale ha dimostrato in tribunale che le ...

