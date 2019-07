La mamma di Finnegan Lee | «È un ragazzo che ha sofferto»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) «Finn è unriflessivo, che ha anche molto». Leah, 51 anni,diElder Lee, accusato di avere ucciso il vice brigadiere Mario Cerciello Rega con undici coltellate, è stata raggiunta al telefono da una giornalista de La Stampa. «Siamo sotto choc, non so come descrivere questo momento, ci sembra un incubo da cui ci sveglieremo. Ma sentiamo che il mondo ci è caduto addosso». Leah Lee spiega di sentirsi «quanto più vicina possibile» al dolore della famiglia del carabiniere, e «tremendamente dispiaciuta» per quello che è successo. Che «è una tragedia anche per la nostra famiglia». Nell’omicida che ha ucciso Cerciello Rega, la donna fatica a riconoscere il figlio. «L’unica spiegazione che posso darmi, se davvero risultasse coinvolto in modo diretto in questa tragedia, è che fosse terrorizzato e dunque può aver agito in modo inconsulto. È vero che usava la ...

FilippoCarmigna : Carabiniere ucciso, intervista alla mamma di Finnegan Lee Elder - Noovyis : (Carabiniere ucciso a Roma, la mamma di Finnegan Lee Elder: “Sono distrutta, lui è un ragazzo riflessivo”) Playhit… - Onorio_Ferraro : #SanFrancisco, il @Corriere arriva nel Sunset district. Parla la mamma di #Finnegan: “siamo distrutti dalla vicenda… -